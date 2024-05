Odjęło nam głos po wiadomości, jaką Tomasz Fornal otrzymał od Bartosza Kurka. Nie zostawił złudzeń, poruszające słowa

Srebrny medal i spore wpływy do kasy

Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić nie może narzekać na brak umiejętności w kadrze biało-czerwonych oraz atmosferę, która panuje na zgrupowaniach. Polscy siatkarze co rusz pokazują, że tworzą naprawdę zgraną drużynę, co wydaje się być jeszcze bardziej istotne tuż przed zbliżającymi się igrzyskami w Paryżu, chociaż selekcjoner postanowił nieco ostudzić zapał kibiców po ostatniej porażce Jastrzębskiego Węgla w finale Ligi Mistrzów. Niedługo po porażce z włoskim Trentino, głos w mediach społecznościowych postanowił zabrać również Tomasz Fornal - gwiazdor ekipy z Jastrzębia-Zdroju. Jego wpis spotkał się z olbrzymim odzewem i na kilka słów zdecydował się również kapitan reprezentacji Polski, Bartosz Kurek.

- Właśnie tak chcę zapamiętać ten sezon, jak to pierwsze zdjęcie. Jedna wielka rodzina która pójdzie za sobą w ogień, zaczynając od zawodników, sztab po administrację, sponsora (...) - rozpoczął swój wpis Fornal publikując grupowe zdjęcie siatkarzy Jastrzębskiego Węgla tuż po zdobyciu kolejnego mistrzostwa Polski. Pomimo tego, że nie udało im się triumfować w Superpucharze i finale Pucharze Polski, a także finale Ligi Mistrzów, gwiazdor ekipy z Jastrzębia-Zdroju mógł liczyć na dobre słowo od kapitana kadry.

- Super sezon 🫡 wielkie gratulacje 👏👏👏odpocznij coś i dawaj do Nas - napisał pod postem Fornala Bartosz Kurek ewidentni nie mogąc się doczekać, kiedy gwiazdor Jastrzębskiego Węgla dołączy do reszty reprezentacji Polski, która już trenuje przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego w Spale. Kapitan biało-czerwonych nie zostawił złudzeń, że atmosfera w kadrze nadal jest wybitna, co jest niezwykle ważne przed igrzyskami.