Oto MVP Ligi Narodów i najważniejszy siatkarz kadry: Aleksander Śliwka jest nie do zastąpienia w złotej drużynie

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Oczywiście, po pierwsze to tylko pewien symbol, liczy się przede wszystkim złoto Polaków, nikt też nie umniejsza Zatorskiemu zasług i tego, że był jednym z najważniejszych ogniw tej kadry. Jednak patrząc z czysto sportowego punktu widzenia, nagrodę MVP powinien dostać albo fenomenalny w dwóch meczach Łukasz Kaczmarek, albo – i to zdecydowanie najmocniejsza kandydatura – Aleksander Śliwka.

To był turniej Śliwki

To był turniej Śliwki, który pokazał jak ważną postacią tej ekipy jest, co to siatkarska dojrzałość, trzymanie w ryzach kolegów, pilnowanie zespołu, optymalne zachowanie pod względem taktycznym, pewność siebie i maestria w wykorzystywaniu każdej, nawet najbardziej skomplikowanej okazji do zdobywania punktów.

Nie na darmo pięknie zachował się po zakończeniu meczu kapitan Biało-Czerwonych Bartosz Kurek, który postanowił niemal siłą zaciągnąć Śliwkę na ceremonię przekazania pucharu przez szefa światowej siatkówki. Na podium stali razem, co było podkreśleniem przez „Kurasia” roli, jaką odgrywa w drużynie narodowej Olek.

Oczywiście, w reprezentacji nikt nie robi najmniejszego problemu z tego, że ten czy inny zawodnik dostał indywidualne trofeum. Tomasz Fornal zbywa to żartem: - Tylko jeden może dostać MVP. Ja bym kilku kandydatów jeszcze znalazł. Siebie na przykład... - śmieje się nasz przyjmujący.

Czy MVP ma znaczenie?

Ale po chwili dodaje już poważniej: – Czy to ma jakieś znaczenie, kto jest tym MVP? Cieszmy się z tego że chłopaki podostawali nagrody indywidualne, będą mieli czego zapłacić za kolację... A co do Olka, to jest kompletnym zawodnikiem, potrafi grać technicznie, jest dobrze przygotowany taktycznie, dużo mówi, podpowiada, porozumiewa się z innymi zawodnikami. Na pewno wykonuje dużo roboty, której nie widzicie – podsumowuje Fornal.

Trener Nikola Grbić pytany o nagrodę MVP, też twierdzi, że nie jest to najważniejszy aspekt turnieju.

– Być może spodziewałem się Kaczmarka lub Śliwki otrzymujących to wyróżnienie, ale nigdy nie powiem, że Zati nie zasłużył – komentuje selekcjoner. – Dziś to był on, innego dnia będą pozostali. Co do Olka, to jest wybitnym siatkarzem, nie pod względem statystyk, jakie można przeczytać po meczu. Jest spoiwem tej ekipy, robi to samo w Zaksie. On patrzy też, co robią inni i sprawia że stają się lepsi na parkiecie, co czyni z niego topową postać. Niewielu graczy ma taką cechę, to coś absolutnie wyjątkowego.