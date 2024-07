Polscy siatkarze zaczynają dzisiaj walkę w turnieju w Gdańsku, który jest próbą generalną przed igrzyskami w Paryżu. Dzisiaj zagrają z Japonią, a w niedzielę z USA. Tydzień temu zajęli pierwsze miejsce w Memoriale Wagnera w Krakowie. Trener Nikola Grbić i sami siatkarze powtarzają, że nie są jeszcze w optymalnej dyspozycji, bo ona ma dopiero przyjść na mecze grupowe w Paryżu, czyli począwszy od 27 lipca.

Polska - Japonia O której godzinie grają dzisiaj siatkarze w sobotę 20 lipca 2024

Czy polscy siatkarze są na dobrej drodze, żeby najwyższą formę osiągnąć w kluczowym momencie turnieju olimpijskiego w Paryżu? – Gra nie jest taka, jakiej byśmy oczekiwali, ale to samo można powiedzieć o innych drużynach szykujących się na igrzyska, co widzieliśmy na Memoriale – uważa Marcin Możdżonek, były siatkarz reprezentacji Polski. – Paradoksalnie, sygnałem do niepokoju byłaby bardzo swobodna, dobra i płynna gra naszej drużyny w tym momencie. Tak nie było i, jak uważam, wszystko idzie zgodnie z planem, bo szczyt formy szykuje się na imprezę docelową, a nie na turnieje towarzyskie.

Wszystko jest w rękach sztabu Nikoli Grbicia. Szkoleniowcy nie mogą przesadzić z dawkowaniem obciążeń i muszą właściwie ustawić zespół. – Z formą się trafia na dany moment lub nie, to nie jest zaklinanie rzeczywistości – podkreśla Marcin Możdżonek. były środkowy reprezentacji Polski. – Jedni trafią, drudzy nie. To zależy od klasy sztabu szkoleniowego. Żeby na świeżości wypłynąć na igrzyska, śrubkę z obciążeniami odkręca się dosłownie w ostatnim momencie.

Polska - Japonia O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj mecz sobota 20.07.2024

Mecz Polska - Japonia siatkarzy zostanie rozegrany dzisiaj w sobotę 20 lipca 2024 w Gdańsku. Początek meczu Polska - Japonia w siatkówkę o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Polska - Japonia na Czwórce, Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat BOX GO.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Dalej

Wilfredo Leon o przygotowaniach do kwalifikacji olimpijskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.