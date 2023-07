Polska - Japonia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Półfinał Ligi Narodów Polska - Japonia STREAM LIVE ONLINE mecz Polska - Japonia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 22.07

Złoty dotyk Łukasza Kaczmarka! Poprowadził kadrę siatkarzy do triumfu. "Ale to Kurek wciąż jest najlepszy na świecie"

Jako gospodarz turnieju finałowego Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia mieli zapewniony awans do czołowej ósemki, ale w fazie zasadniczej pomimo rotacji w składzie i tak grali na poważnie, zajmując w niej trzecie miejsce. To oznaczało, że w ćwierćfinale już podczas finałów wpadli na szóstą Brazylię i kibice mieli pewne obawy. Jak się okazało, całkowicie nieuzasadnione. W czwartek polscy siatkarze w znakomitym stylu rozprawili się z utytułowaną drużyną "Canarinhos", pewnie wygrywając 3:0. Dzięki temu Biało-Czerwoni awansowali do strefy medalowej, a wiele zależy od sobotniego półfinału z Japonią. Reprezentanci z Kraju Kwitnącej Wiśni są rewelacją tegorocznej Ligi Narodów - do finałów weszli z drugiego miejsca, a w ćwierćfinale rozbili Słowenię 3:0. Mimo to, faworytem półfinału i tak są Polacy.

Podopieczni Nikoli Grbicia nie zamierzają jednak zlekceważyć rywali z Azji. - Japonia gra świetnie, w tym roku ich gra wygląda wyśmienicie - mówił przed meczem Aleksander Śliwka. - Są niewygodną drużyną, dużo bronią, grają taką „brudną” siatkówkę, szybko, technicznie. Na pewno błędem będzie zlekceważenie rywala. Tylko sto procent naszej jakości siatkarskiej pozwoli nam zwyciężyć - dodał przyjmujący, któremu wtórował Wilfredo Leon. - Co jest ich siłą? Świetnie bronią, mają groźną zagrywkę, strzelają mocno i w ogóle ich grę nazwałbym niebezpieczną. Umieją znakomicie kiwać, grają bardzo szybko. Można powiedzieć, że to taki francuski styl, skoro prowadzi ich francuski trener (Philippe Blain – red.) - stwierdził polski Kubańczyk. Już za kilka godzin wszystko wyjaśni się na parkiecie.

Mecz Polska - Japonia w półfinale Ligi Narodów odbędzie się w sobotę, 22 lipca, o godzinie 17:00. TRANSMISJA w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl oraz w płatnej usłudze Polsat Box Go. Relację NA ŻYWO w internecie przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!