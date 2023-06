Polska - Niemcy O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj 21.06.2023 Liga Narodów Polska - Niemcy O której siatkówka dzisiaj LN O której grają siatkarze dzisiaj z Niemcami

Policja wkroczyła do biura organizatora igrzysk w Paryżu, trwa przeszukanie. „Ryzyko naruszenia zasad uczciwości”

Mecz Polska - Niemcy dzisiaj w siatkówkę to ważny sprawdzian formy. Trener Nikola Grbić nie ukrywa, że na placu boju na pozycji przyjmujących pozostało sześciu graczy z dziesiątki pierwotnie powołanej do drużyny narodowej: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka. Dwóch zostanie skreślonych.

Polska - Niemcy O której godzinie mecz siatkarzy dzisiaj Liga Narodów 21.06.2023

Tylko Artur Szalpuk i Kamil Semeniuk pokazali się na razie w meczach o punkty w tym sezonie, przy czym ten pierwszy wypadł zdecydowanie lepiej. Aleksander Śliwka ma dołączyć później, ale należy go uznać za pewniaka Grbicia. Trudno też sobie wyobrazić odstrzelenie Fornala – najlepszego siatkarza sezonu ligowego. Gdyby te założenia się sprawdziły, o dwa miejsca rywalizowałaby czwórka: Bednorz, Leon, Semeniuk, Szalpuk. Turniej LN w Holandii może dać wiele odpowiedzi.

Polska - Niemcy O której grają siatkarze dzisiaj 21 czerwca 2023 Liga Narodów

– Zależało mi na tym, by przyjmujący powołani na turniej w Rotterdamie sprawdzili się przeciwko najsilniejszym rywalom, takim jak Włochy i USA, grającymi tam w pełnych składach – tłumaczy Nikola Grbić, selekcjoner reprezentacji Polski. – To mi dostarczy obraz tego, jak gracze reagują na określone sytuacje. Dotyczy to szczególnie Bednorza, który nie miał wielu szans w poprzednim sezonie, ale także Leona. Cały ten wybór będzie ciężki, już przygotowuję się psychologicznie na podjęcie trudnej decyzji, polegającej na odrzuceniu dwóch nazwisk – przyznaje Grbić. – Im dłużej trwa sezon, tym trudniejsza moja selekcja.

Polska - Niemcy O której godzinie siatkówka dzisiaj Liga Narodów 21.06

Mecz Polska – Niemcy siatkarzy w Lidze Narodów zaplanowano na środę 21 czerwca 2023. Początek meczu Polska - Niemcy w siatkówkę o godzinie 20. Transmisja TV na antenach TVP 2, TVP Sport i Polsatu Sport