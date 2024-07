Polska - Niemcy Transmisja TV Gdzie oglądać siatkówka dzisiaj Memoriał Wagnera STREAM ONLINE LIVE 13.07.2024

Ostra reakcja na decyzję Grbicia. Ekspert tak określił Bartosza Bednorza. Po tym porównaniu nie zostawił pola do dyskusji

"Wygraliśmy i skupiamy się na kolejnym rywalu. Jutro rano dokręcimy śrubę na siłowni i zobaczymy jak będzie" – powiedział Kamil Semeniuk, po zwycięskim meczu z Egiptem na Memoriale Wagnera, który jest jednym z ostatnich etapów przygotowań siatkarskiej reprezentacji Polski do igrzysk w Paryżu.

Semeniuk w starciu z Egiptem zdobył 13 punktów, najwięcej w zespole.

"Nasz trener ze sztabem na pewno znajdą elementy, w których nie prezentowaliśmy się dobrze, w których musimy wskoczyć na wyższy poziom. Myślę, że serwowaliśmy trochę, jak na +ręcznym hamulcu+. Nie chcieliśmy popełniać błędów. To zostanie wypunktowane przez trenera. Jesteśmy w ciężkim treningu na siłowni. Przygotowujemy się do igrzysk olimpijskich. Czasami naprawdę daje z wątroby. Gramy +serduchem+, a nie naszą fizycznością. Wygraliśmy 3:0 i skupiamy się na kolejnym rywalu. Jutro rano dokręcimy śrubę na siłowni i zobaczymy jak będzie. Ja widzę ogromny swój progres. Jeśli chodzi o siłownię, to jestem w życiowej formie i mam nadzieję, że ta życiowa siatkarska forma przyjdzie za kilka dni" – powiedział.

Semeniuk przyznał, że bardzo przeżywał ostatnie dni, przed ogłoszeniem ostatecznego składu na igrzyska i że po tym, gdy decyzja była dla niego pozytywna, kamień spadł mu z serca.

"Dzisiaj miałem okazję zagrać od początku, cieszę się, że znowu mogłem wystąpić przed polską publicznością, bo to zawsze ogromna przyjemność. Po się trenuje, żeby wychodzić nawet na takie spotkania, jak przy całym szacunku, z Egiptem. Mam nadzieję, że w najważniejszym momencie sezonu ta cała praca wykonana na siłowni odpali i nie będzie opóźnionego zapłonu. Dzisiaj wygraliśmy łatwo i przyjemnie, mimo że trener nie był do końca zadowolony z tego jak się dzisiaj prezentowaliśmy. Najważniejsze, że wygraliśmy" – podsumował Semeniuk.

Inny przyjmujący – Aleksander Śliwka pojawił się na parkiecie w drugim i trzeci secie zastępując Tomasza Fornala.

"Każdą okazję, gdy jestem na boisku staram się wykorzystać na maksa, bo na igrzyskach nie będzie wiadomo, czy wejdzie się na cały mecz, czy tylko na zmianę zadaniową – na zagrywkę czy blok. Musimy być gotowi i takie jest nastawienie całej naszej trzynastki" - zapewnił.

Śliwa przyznał, że trener Egiptu zaskoczył trochę składem.

"Byliśmy przygotowani na innych zawodników. Być może przed meczem grupowym już na igrzyskach chcieli +przykryć+ podstawowych zawodników. Ten mecz z Egiptem w Paryżu będzie bardzo ważny, bo będzie meczem otwarcia. Oczywiście Egipcjanie nie będą faworytem w żadnym spotkaniu, ale w tamtym roku wygrali z Japonią na ich terenie, więc absolutnie nie można ich zlekceważyć. Musimy wyjść i zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Próbowaliśmy dzisiaj wielu rzeczy, była podwójna zmiana w każdym secie, ja wchodziłem w drugiej linii. Generalnie plan na ten turniej jest taki, żeby każdy +dotknął+ boiska i złapał rytm meczowy. Trener wobec nas jest wymagający, bo uważa nas za dobrych zawodników. To jest absolutnie dobre podejście, bo nasz poziom musi być wysoki, gdyż w Paryżu mamy walczyć o wielkie cele" - stwierdził.

W sobotę Polacy zagrają w krakowskiej Tauron Arenie z Niemcami, a w niedzielę ze Słowenią.

Mecz Polaków z Niemcami zaplanowany jest na 13.07.2024. Początek emocji o 18:30. Mecz dostępny w TV4, Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. RELACJA LIVE na sport.se.pl, zapraszamy serdecznie!