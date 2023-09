Polska - Słowenia TV GDZIE OGLĄDAĆ? Siatkówka: Polska - Słowenia na którym kanale dzisiaj mecz Polska - Słowenia STREAM ONLINE LIVE. Polska - Słowenia TRANSMISJA w TV

Wydało się. Tak naprawdę zachowuje się Wilfredo Leon. Żona siatkarza ujawniła ten szczegół, tak to wygląda na co dzień

Reprezentacja Polski na mistrzostwach Europy spisuje się zgodnie z planem. Biało-czerwoni jak na razie są niepokonani i fani liczą, że to nie zmieni się do soboty, co oznaczałoby zdobycie złotego medalu. Będzie to jednak niebywale trudne zadanie, bo w grze zostały tylko najmocniejsze drużyny na Starym Kontynencie. Wśród nich jest Słowenią i to właśnie z tą ekipą zmierzą się podopieczni Nikoli Grbicia. Historia spotkań z zespołem z południa Europy na mistrzostwach tego kontynentu jest dla biało-czerwonych bolesna. Cztery ostatnie mecze skończyły się porażkami Polaków i jednocześnie zamykały im drogę do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Dziś wicemistrzowie świata będą chcieli pokonać Słoweńców.

- Wciąż słyszę pytania o historię meczów Polaków ze Słowenią – powiedział selekcjoner Polaków. – Nie obchodzi mnie to! Ta statystyka z poprzednich czterech mistrzostw Europy nie ma dla mnie żadnej wartości. To będzie mecz Polska kontra Słowenia, nie Nikola Grbić kontra Gheorghe Cretu. Liczy się to, co jest tu i teraz, a to, co się zdarzyło parę lat temu, mnie nie interesuje. To jest dla mnie bez znaczenia - zaznaczył.

Mecz Polska - Słowenia odbędzie się we czwartek 14 września. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:00.