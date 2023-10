Przez chwilę miał dość siatkówki. „Przesyt minie i znowu zatęsknię” – zapewnia czołowy reprezentant Polski

Internet zapłonął po tym, co pokazała najseksowniejsza polska siatkarka! Już dawno nie nasłuchała się takich rzeczy

Dzisiaj Janusz dość łagodnie podchodzi do czekającej go harówki na boiskach ligowych i pucharowych. – Mieliśmy tydzień, żeby się zregenerować przed ligą, ale o całkowitej regeneracji oczywiście nie mogło być mowy – nie ukrywa rozgrywający wicemistrzów Polski. – Ani o pełnej gotowości do wejścia od razu na najwyższe obroty. Myślę jednak, że zarówno w naszym klubie, jak i w innych jest na tyle profesjonalne podejście sztabów szkoleniowych, iż będziemy zdrowi i przetrwamy pierwszą część sezonu. Nie da się ukryć, że po wyzwaniach kadrowych można mieć trochę dość grania. Oddech na pewno się przyda i jest wręcz wskazany. Po chwili ten przesyt minie i znowu zatęsknię za siatkówką – jest pewien Janusz.

Zaksa chce rewanżu na Jastrzębiu

Zaksa rozpocznie zmagania ligowe w sobotę 21 października meczem ze Skrą Bełchatów na własnym parkiecie. Janusz i jego koledzy z Kędzierzyna mają za sobą fantastyczny sezon klubowy, nieco jednak zepsuty przez Jastrzębski Węgiel w finale PlusLigi 2023.

Potem kędzierzynianie trzeci raz z rzędu wygrali Ligę Mistrzów – akurat właśnie przeciwko jastrzębianom – i powetowali sobie przynajmniej część strat. Teraz na krajowym podwórku na pewno chcą odzyskać prymat i to będzie ich zajmować przez najbliższe pół roku.

Poza tym 2024 rok jest olimpijski, wielkie nadzieje siatkarzy na Paryż są uzasadnione i Janusz nie zapomina o największym wyzwaniu, jakie jego i partnerów z kadry czeka za niespełna 12 miesięcy.

– Rozjechaliśmy się teraz do klubów, ale każdy musi mieć z tyłu głowy, żeby rozwijać się także indywidualnie – uważa siatkarz Zaksy. – Ten sezon będzie bardzo ważny, a my jako drużyna narodowa nie chcemy jedynie utrzymać tego, co było, lecz jeszcze się poprawiać. Możemy być coraz lepsi, nasz sufit wisi bardzo wysoko.