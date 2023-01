Reprezentacyjny siatkarz nie owija w bawełnę i mówi wprost o mizerii: „Zaczęliśmy akceptować porażki, ręce opadają”. Co się tam dzieje?

Od pięciu lat Skra nie notuje sukcesów w lidze, na koniec rozgrywek lądowała zawsze poza podium, przy czym wyjątek to sezon „pandemiczny” 2019/20 – 3. m., ale wtedy zmagania zakończono przedwcześnie i nie przyznano medali. W Bełchatowie grają niezwykle doświadczeni siatkarze, w tym aktualni reprezentanci Polski, medaliści mistrzostw świata, obecni i byli reprezentanci swoich krajów (Bieniek, Kłos, Łomacz, Atanasijević, Lanza, Kooy). A jednak ta mieszanka nie działa i wszyscy pytają głośno: Dlaczego? To prawda, że Skra jest zespołem, który (obok Barkomu Lwów) ma na koncie najwięcej (7) porażek 2:3, czyli minimalnych i dających punkt do tabeli, ale to marna pociecha. Pytanie czy trener Joel Banks, angielski szkoleniowiec zatrudniony przed tym sezonem, ma pomysł jak zmienić obecny stan rzeczy?

Siatkarze mają dość

Siatkarze też już się niecierpliwią, nie wiedzą co się dzieje i szukają odpowiedzi. Po gładkiej porażce 0:3 z liderem Resovią w ostatniej kolejce Mateusz Bieniek, środkowy Skry i czołowy gracz reprezentacji Polski nie ukrywał rozgoryczenia w wypowiedzi dla oficjalnej strony PlusLigi.

– Teraz jest przepaść między nami. Resovia, która gra dobrze, jest lepiej zorganizowana, a my gramy po prostu słabo – komentował na gorąco „Bieniu”. – Kolejny mecz dostajemy gładko, przegrywamy za trzy punkty. Już nie ma żartów, bo jeszcze dwa, trzy takie mecze i zaraz odjadą nam play-offy, bo bezpośredni rywale w walce o ósemkę wygrywają. Naprawdę czasami ręce opadają...

Play-off bez Skry?

– Przegrywamy na każdym polu, co też nie jest łatwe – dodaje Bieniek. – Wydaje mi się, że te porażki zaczęliśmy akceptować i to jest problem. Jak się dostaje w łeb od przeciwnika, nie można tego przyjmować jakby się nic nie stało. Nie oszukujmy się, play-off bez Skry to byłaby ogromna sensacja. Osobiście nie chciałbym mieć w swoim CV takiego sezonu, gdzie nie gram w play-off – kwituje środkowy bełchatowian.

Co dalej? Od dłuższego czasu mówi się, że krzesło trenera Banksa robi się gorące. Teraz już parzy...