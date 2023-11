Sebastian Świderski w taki sposób określił Nikolę Grbicia. Gigantyczne zmiany, ostateczna decyzja zapadła

Tomasz Fornal kompletnie osłupiał, gdy zobaczył, co mu wręczono. Coś takiego jeszcze go nie spotkało, nie wiedział, co zrobić

Tuż po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego, w którym biało-czerwoni mieli zaledwie kilkanaście dni przerwy na załapanie oddechu, bardzo często pojawiały się informacje o kolejnych kontuzjach kluczowych siatkarzy. Plaga urazów była na tyle duża, że ponownie zaczęto mówić o potrzebie zmian w siatkarskim kalendarzu. Sami zawodnicy zaczęli apelować, że liczba meczów rozgrywanych na przestrzeni kilku miesięcy jest zdecydowanie za duża. Jednym z postulatów było zmniejszenie PlusLigi z 16 na 14 zespołów.

Świderski zadowolony ze zmian

We wtorek tę zmianę udało się przeprowadzić i prezesi klubów zagłosowali za zmniejszeniem ligi do 14 zespołów. Zmiany wejdą w życie od sezonu 2025/26. W rozmowie z TVP Sport Sebastian Świderski nie ukrywał, że jest zadowolony z takiego rozwoju wydarzeń. - Czy odetchnąłem? Tak. Cieszę się, ponieważ jest to znak, że głos zawodników, środowiska i kibiców jest słyszalny, że kluby na niego reagują. Głosowanie było bardzo wyrównane. Można było przewidzieć, że kluby z dołu tabeli będą chciały zrobić wszystko, by utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Te najlepsze z kolei liczyły na to, że spotkań będzie trochę mniej, ponieważ mają kalendarz wypełniony europejskimi pucharami - powiedział prezes PZPS.

Świderski o Grbiciu

Sternik polskiej siatkówki został zapytany o to, czy głos w sprawie zabrał selekcjoner biało-czerwonych, Nikola Grbić. Świderski wyraził się o Serbie jako o człowieku, który umie pracować w każdych okolicznościach. - Jeszcze się o tym nie dowiedział, ponieważ nie było czasu – prosto ze spotkania udaliśmy się na meeting medialny. Nikola Grbić jest to jednak człowiek, który zaadaptuje się do każdej sytuacji. O kwestiach kalendarza dosyć głośno wypowiadał się jeszcze w zeszłym roku. Prosił o trochę więcej czasu na odpoczynek przed sezonem reprezentacyjnym dla tych zawodników, którzy są najbardziej obciążeni w sezonie ligowym, a następnie biorą udział w wyzwaniach kadrowych - stwierdził były reprezentant Polski.