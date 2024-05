Siatkarz kadry szczerze po porażce 1:3 z Niemcami: Nasza forma nie jest najwyższa

Bartosz Kurek zapytał o to wprost wszystkich fanów! Trudny wybór dla kibiców "biało-czerwonych", humory dopisują

Nikola Grbić, trener polskich siatkarzy, wystawił w większości zmienników, dał nawet pograć dwóm debiutantom (Usowicz, Jakubiszak) i choć z pewnością wolałby widzieć swoich podopiecznych w lepszej dyspozycji, to musiał sobie zdawać sprawę, że do optymalnej formy może być daleko na tym etapie przygotowań. Polacy dopiero od 1 maja pracują w Spale na obozie, a w kolejnych tygodniach pojawiali się nowi zawodnicy, którzy później kończyli sezon, na razie więc jest to układanie pomału drużyny na olimpijski sezon.

Winiarski eksperymentuje jak Grbić

Niemcy, tak jak my, zapewnili sobie awans na igrzyska, więc nie muszą bić się o każdą wygraną w tym roku przed turniejem olimpijskim, mogą swobodnie eksperymentować. Trener naszych zachodnich sąsiadów, na co dzień pracujący w Aluronie Zawiercie Michał Winiarski, też nie wystawił swojego „galowego” składu. Mimo to potrafił napsuć krwi Biało-Czerwonym.

– Zdawaliśmy sobie sprawę, że może to być ciężki mecz – mówił Komenda w Polsacie Sport. – Natomiast mamy taką mentalność, że zawsze chcemy wygrywać. Na pewno tego bardzo szkoda, ale mamy szanse na odkucie się przeciwko Ukrainie – dodał, mając na myśli czwartkowe (16.05) towarzyskie starcie w Sosnowcu.

Prowadzili i nie dobili przeciwnika

Czego zabrakło? Komenda uważa, że niewiele i że to w dużej mierze sami jesteśmy sobie winni, że nie wygraliśmy na otwarcie sezonu reprezentacyjnego.

– Zabrakło nam konsekwencji w końcówkach setów – stwierdził rozgrywający Bogdanki Lublin. – Z tego, co kojarzę, w pierwszej i czwartej partii prowadziliśmy i na wyciągnięcie ręki było zwycięstwo, które wypuściliśmy, często mając swoje szanse. To nie było tak, że Niemcy zrobili trzy asy i tym stworzyli różnicę. My nie wykorzystaliśmy swoich okazji, rywale pokazali dużą wolę walki i świetnie dzisiaj zagrywali. Nie gra się łatwo, jeśli przeciwnik tak serwuje. Niemcy mają bardzo wysoki zespół, więc jeśli odrzucą od siatki, nie gra się komfortowo – podsumował Marcin Komenda.