Dlaczego? Otóż miejsce w rankingu ma jeszcze jedno znaczenie związane z igrzyskami: na jego podstawie zostaną rozlosowane grupy paryskiej imprezy. Kiedy Biało-Czerwone pokonały we wtorek Włoszki 3:0 w Lidze Narodów, wskoczyły z 7. na 5. pozycję. Co to oznacza? Gdyby obecny stan rankingu nie zmienił się do momentu losowania olimpijskich zmagań (połowa czerwca), nasze dziewczyny znalazłyby się w jednym z koszyków dolosowywanych do trzech grup, w których byłyby już odpowiednio: Francja, Turcja i USA.

Nasz zespół byłby w jednym koszyku z Serbią i Brazylią, czyli z tymi rywalkami nie spotkałby się w fazie grupowej igrzysk. I teraz właśnie pod tym kątem warto śledzić zmiany w rankingu FIVB.

Potencjalny skład grup turnieju olimpijskiego siatkarek Paryż 2024

(gwiazdką oznaczone są drużyny, które uzyskały już awans; pozostałe umieszczono w koszykach na podstawie rankingu na dzień 15.05.2024 i reguł FIVB)

Grupa A: 1. Francja* (gospodarz), 2. zespół, 3. zespół, 4. zespół

1. Francja* (gospodarz), 2. zespół, 3. zespół, 4. zespół Grupa B: 1. Turcja* (nr 1 rankingu), 2. zespół, 3. zespół, 4. zespół

1. Turcja* (nr 1 rankingu), 2. zespół, 3. zespół, 4. zespół Grupa C: 1. USA* (nr 2 rankingu), 2. zespół, 3. zespół, 4. zespół

Dolosowywane zespoły:

I koszyk: Brazylia*, Serbia*, Polska*

II koszyk: Chiny, Włochy, Dominikana*

III koszyk: Japonia, Holandia, Kenia

Igrzyska w Paryżu. Jaka grupa marzeń dla siatkarek?

Losowanie odbędzie się 17 czerwca. Jak widać, polską grupą marzeń zapewne byłaby taka: Francja, Polska, Dominikana, Kenia. A grupa śmierci? Na przykład Turcja, Polska, Chiny, Holandia. Na razie to tylko obliczenia według stanu na dzisiaj. Kolejność rankingu, a tym samym rozstawienie przed losowaniem, może się jeszcze mocno przemieszać przez najbliższy miesiąc.

