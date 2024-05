Wilfredo Leon dostał pytanie wprost o walki w MMA. Zawahał się przy odpowiedzi

Co dalej z Malwiną Smarzek? Olimpijka z Pekinu o wyborach Lavariniego w kadrze siatkarek. „Nie do końca wiem jak to odbierać”

Leon szykuje się do igrzysk olimpijskich

Wilfredo Leon zdobył z reprezentacją Polski już cały worek medali międzynarodowych imprez, choć brakuje w nich tych z mistrzostw świata czy igrzysk olimpijskich – ale co do tych ostatnich, to medalu z nich nie przywieźliśmy od wielu, wielu lat. Teraz pochodzący z Kuby zawodnik z pewnością będzie chciał to zmienić, tym bardziej, że poczuł już smak porażki na igrzyskach – w Tokio Polacy przegrali na etapie ćwierćfinału (jak zwykle) właśnie z Leonem w składzie.

Norbert Huber opowiada o sile kadry siatkarzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

Wilfredo Leon walczyłby w oktagonie? W pierwszej chwili się zawahał

Wilfredo Leon pojawił się w Podcaście Olimpijskim portalu Interia i poruszono tam kwestie nie tylko dotyczące siatkówki. 30-latek opowiadał o innych swoim zainteresowaniach, a wśród nich jest choćby... taniec. Prowadząca rozmowę Aleksandra Szutenberg zapytała byłego zawodnika Perugii, czy chciałby spróbować swoich sił w „Tańcu z gwiazdami”, czy może spróbowałby swoich sił w MMA, jak zrobił to choćby Zbigniew Bartman (który swoją drogą jest przeciwnikiem powoływania Leona do polskiej kadry). Co ciekawe, w pierwszej chwili odpowiedź Leona nie była jednoznaczna.

– Powiem tak. Zależy, z kim się walczy w MMA. Trzeba pobić się na poważnie. Z drugiej strony oglądałem „Taniec z Gwiazdami”, to fajnie wszystko wygląda. Potrzebuje jednak czasu do trenowania – ocenił Leon. Później jednak zaznaczył, że jednak walki w MMA nie byłyby jego zdaniem dobre choćby ze względu na jego dzieci. – Myślę, że wole jednak taniec niż walki. Jak dzieci będą to oglądały, to będę rozczarowany. Nie chce reklamować tych walk – podkreślił reprezentant Polski.