Magdalena Stysiak, reprezentacja Polski

Skandaliczne warunki dla polskich siatkarek. Szatnia bez prysznica to tylko początek, kompromitacja organizatorów ME

Jacek Ogiński 16:01

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet już w środę, 30 sierpnia, walczyć będzie z Turcją w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Mimo że to jedna z najważniejszych imprez międzynarodowych w kobiecej siatkówce, to warunki, w jakich przebywają polskie zawodniczki podczas jej trwania, pozostawiają wiele do życzenia. Kierownik reprezentacji Polski Szymon Szlendak opowiedział o wszystkim w rozmowie z sport.tvp.pl.