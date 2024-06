i Autor: Cyfra Sport Nikola Grbić

Słowa Nikoli Grbicia wprawiają w osłupienie! Tego nikt nie mógł się spodziewać, trener polskich siatkarzy postanowił

Siatkarze reprezentacji Polski przed wyjazdem na igrzyska do Paryża rozegrają jeszcze turniej finałowy Ligi Narodów i będzie to dla nich najlepsza okazja, aby wywalczyć powołanie na igrzyska lub utwierdzić selekcjonera w przekonaniu, że to właśnie na nich powinien postawić. Jak się jednak okazuje, na decyzję Grbicia będzie miało znacznie więcej, niż tylko ostatnie mecze Polaków.