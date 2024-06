Nikola Grbić bliski podjęcia trudnej decyzji. Szkoleniowiec reprezentacji Polski wybrał drużynę. To może dać wiele odpowiedzi

To, co Wilfredo Leon zamieścił w sieci wywołało olbrzymi lęk! Serce stanęło ze strachu o siatkarza przed turniejem finałowym Ligi Narodów

Siatkarscy kibice nie mają wytchnienia i pewnie na to w ogóle nie narzekają. Kilka dni temu zakończyły się finały siatkarskiej Ligi Narodów kobiet, gdzie drużyna pod wodzą Stefano Lavariniego zaprezentowała się fenomenalnie i w meczu o trzecie miejsce pokonały Brazylię po morderczym pięciosetowym pojedynku, dzięki temu wywalczyły brązowy medal na tej imprezie drugi rok z rzędu. Po kilku dniach przerwy zmagania w finałowym turnieju rozpoczną mężczyźni. Podopieczni Nikoli Grbicia w ćwierćfinale będą mieli trudny orzech do zgryzienia, ponieważ zmierzą się z Brazylią, z którą ponieśli porażkę 3:1 w fazie wstępnej. Warto zaznaczyć, że Polacy nie musieli walczyć o awans do fazy pucharowej, ponieważ są gospodarzami tego wydarzenia.

Po finałach kobiet, czas na panów❗️Oto siatkarze, których trener Nikola Grbić desygnował do walki o medale #VNL2024 🏆Będziecie z nami w Atlas Arenie? 🤩 pic.twitter.com/P6jxuFFP3W— POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) June 25, 2024

Nikola Grbić podjął decyzję! To oni będą walczyć o złoty medal Ligi Narodów

Nikola Grbić może mieć spory zawrót głowy przy wyborze odpowiedniej grupy siatkarzy, których powoła na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Paryżu ze względu na obowiązujący limit 12+1. Jednak w Lidze Narodów mógł pozwolić sobie na wybór 17-stu, co może mu pomóc w podjęciu decyzji, którą będzie musiał ogłosić tuż po rozgrywanym turnieju.

Oto lista siatkarzy powołanych na finały Ligi Narodów:

rozgrywający:

Marcin Janusz

Marcin Komenda

Grzegorz Łomacz

przyjmujący:

Wilfredo Leon

Bartosz Bednorz

Aleksander Śliwka

Kamil Semeniuk

Tomasz Fornal

atakujący:

Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek

Bartłomiej Bołądź

środkowi:

Karol Kłos

Jakub Kochanowski

Mateusz Bieniek

Norbert Huber

libero:

Jakub Popiwczak

Paweł Zatorski