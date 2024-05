Tak Tomasz Fornal z ukochaną bawi się na wakacjach. Zdjęcia trafiły do sieci, gwiazdor Jastrzębskiego Węgla ładuje baterie przed igrzyskami

Przed siatkarzami reprezentacji Polski niezwykle pracowite miesiące. Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia znajdują się w gronie faworytów do wygrania złota na igrzyskach w Paryżu, jednak wcześniej czeka ich jeszcze rywalizacja w Lidze Narodów. Emocjonujące starcia, których z pewnością nie zabraknie, będą wymagały od biało-czerwonych ogromnych pokładów siły, których niektórym zawodnikom moze jeszcze brakować po piekielnie trudnym sezonie. Do tego grona może zaliczać się przede wszystkim Tomasz Fornal, który z Jastrzębskim Węglem sięgnął po mistrzostwo Polski, a także walczył w Superpucharze i finale Pucharu Polski oraz wielkim finale Ligi Mistrzów. Zanim gwiazdor ekipy z Jastrzębia-Zdroju dołączy do reprezentacji Polski, gdzie czekają już na niego jego koledzy z kadry, musiał on udać się na krótki odpoczynek, a jego partnerka Sylwia Gaczorek opublikowała kilka zdjęć z ich wyjazdu w mediach społecznościowych.

Ukochana reprezentanta Polski w siatkówkę na swoim Instagramie pokazała, jak gwiazdor Jastrzębskiego Węgla ładuje baterie przed dołączeniem do kadry Nikoli Grbicia i jak razem z nim wypoczywa po trudnym sezonie, ciesząc oczy niezwykłymi okolicznościami przyrody. Pomiędzy kolejnymi przyjemnościami nie zabrakło jednak czasu na niezbędny trening.

i Autor: Instagram/ sylviagaczorek screen Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek na wakacjach

O ile ani siatkarza Jastrzębskiego Węgla, ani jego partnerka nie zdradzili dokładnie, gdzie postanowili się udać po zakończeniu sezonu, to sceneria wydaje się być pasująca do okolic Jeziora Como - położonego na północy Włoch, gdzie niedawno wraz z rodziną odpoczywał chociażby Wojciech Szczęsny.