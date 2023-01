To wielka siatkarska sensacja! Wicemistrzowie Polski z Jastrzębia grają z zupełnie niespodziewanym rywalem

Największą sensacją Pucharu Polski siatkarzy 2022/23 jest postawa drugoligowca (formalnie – trzecia klasa rozgrywkowa) – CHKS Arki Chełm. To drużyna, która po drodze wyeliminowała czołowe zespoły 1. ligi. W ćwierćfinale zmierzy się z wicemistrzem Polski, ćwierćfinalistą obecnej edycji Ligi Mistrzów, Jastrzębskim Węglem. Przypomnijmy, że ekipy PlusLigi obsadziły sześć miejsc w ćwierćfinale PP, a pozostałe dwa przeznaczopno dla najlepszych drużyn z poprzednich rund. Jedną z nich jest były uczestnik zmagań plusligowych, obecnie pierwszoligowiec MKS Będzin, a drugim właśnie chełmianie.

Wszyscy zastanawiają się czy zespół z Chełma może sprawić kolejną sensację? Teoretycznie w starciu z jastrzębianami jest bez szans, ale… W II lidze spisuje się kapitalnie, wygrał w swojej grupie wszystkie szesnaście spotkań. W PP wyeliminował tak uznane pierwszoligowe firmy jak Gwardia Wrocław i Avia Świdnik.

W zespole Arki jest wielu graczy mających doświadczenie z wyższych klas, m.in: Mariusz Marcyniak (w przeszłości AZS Częstochowa, Skra Bełchatów, Aluron Zawiercie, Cuprum Lubin), Mateusz Kowalski (MKS Będzin), Patryk Szwaradzki (Stal Nysa, Ślepsk Suwałki), Jakub Peszko (MKS Będzin, Visła Bydgoszcz, LUK Lublin), Łukasz Łapszyński (Cuprum Lubin, AZS Politechnika Warszawska, Dafi Kielce, Stal Nysa), czy Kacper Popik (Aluron Zawiercie), Grzegorz Jacznik (Zaksa Kędzierzyn).

– To prawda, że mamy w Chełmie bardzo mocny i ciekawy skład – mówi Bartłomiej Rebzda, trener Arki. – Dla nas wszystkich wywalczenie sobie ćwierćfinału to wielka sprawa. Mamy ambitny zespół i klub, marzymy o awansie do pierwszej ligi, ale starcie z Jastrzębskim Węglem to coś wyjątkowego. W całym mieście odczuwa się już atmosferę siatkarskiego święta, wszystkie bilety zostały sprzedane, dostawione będą dodatkowe trybuny, bo zainteresowanie kibiców było olbrzymie. Będzie nas dopingować ponad 1500 osób.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarzy

CHKS Arka Chełm – Jastrzębski Węgiel (31.01, godz. 17.30)

MKS Będzin – Aluron Zawiercie (31.01, godz. 20.30)

Zaksa Kędzierzyn – Trefl Gdańsk (1.02, godz. 17.30)

Asseco Resovia – Ślepsk Suwałki (1.02, godz. 20.30)

Finałowy turniej Pucharu Polski siatkarzy 2023 odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie 25 i 26 lutego.