Trener odstrzelił Wilfredo Leona z szóstki i stał się koszmar! Semeniuk bezbarwny, Perugia na dnie. Katastrofa klubu Polaków

To nie sen, będzie polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów!!! Zaksa Kędzierzyn dołączyła do Jastrzębskiego Węgla. Coś cudownego

To niepojęte, że zespół, który lał wszystkich przez pierwszą część sezonu, tak zgasł w kluczowym momencie. Nie da się tego zrozumieć, podobnie jak decyzji Anastasiego, by w meczu o wszystko Wilfredo Leon został... przesunięty na ławkę rezerwowych! Polski Kubańczyk, który sam pewnie nie pamięta, kiedy w meczu o wielką stawkę nie było go na placu od pierwszego gwizdka, na dłużej wszedł do gry dopiero w czwartym secie, gdy jego zespół przegrywał 1:2. Jeśli to był pomysł taktyczny, to zadziwiający, a jeśli związany z jakąś niedyspozycją, to zastanawiające, tym bardziej że po wejściu Leon do gry nie pokazywał niczego, co by sugerowało, iż nie jest w pełni sił.

Leon i Semeniuk bez formy

Leon i Semeniuk zrobili sobie wspólną Wielkanoc przed meczem o wszystko. Ich klub stoi nad przepaścią

To prawda, że Leon i Semeniuk nie są w formie, że w ostatnich tygodniach obaj zaliczają gorsze występy – dotyczy to głównie „Semena”. Mimo to, Anastasi wystawił Kamila od początku poniedziałkowego meczu, natomiast fakt, że Leon pozostawał długi czas na ławce, był kompletnie zaskakujący. I w tym meczu o życie nie prezentowali wybitnej klasy, bo dobre zagrania przeplatali dużymi błędami. Semeniuk nie wygląda na pewnego siebie, jest cieniem gracza sprzed roku, który rządził w Europie. Leon też nie błyszczy w ostatnich tygodniach, znikł gdzieś ten błysk geniuszu, dzięki któremu potrafił sam wygrywać mecze.

W Perugii polecą głowy

Kryzys przytrafił się Perugii w najgorszym możliwym momencie. Nawet za czasów poprzednich trenerów, Nikoli Grbicia i Vitala Heynena, klub docierał do finału, ale nie wygrywał. Szkoleniowcy tracili posadę. Teraz nie ma Perugii nawet w czwórce Serie A! Można sobie wyobrazić, że ekscentryczny prezes Gino Sirci zrobi za chwilę w klubie trzęsienie ziemi o gigantycznej magnitudzie, polecą głowy, a pierwszy do ścięcia będzie oczywiście Anastasi.