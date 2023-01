Ukochana polskiego siatkarza zniewala urodą. Pikantne zdjęcia rozgrzewają do czerwoności, tak wygląda dziewczyna Bednorza

Bartosz Bednorz ostatni raz w PlusLidze występował w 2018 roku, kiedy to reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów. Później zdecydował się na podbój zagranicznych lig i najpierw trafił do Włoch, a następnie do Rosji. Ostatni jego zespół to Shanghai Bright. Po zagranicznych wojażach przyjmujący zdecydował się na powrót do ojczyzny i będzie reprezentował barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Ukochana Bednorza zniewala. Pikantne zdjęcia

O możliwym transferze do mistrzów Polski mówiło się już od kilku dni, ale po odejściu Denisa Kariagina stało się pewne, że Bednorz zasili szeregi Zaksy. Tym samym reprezentant Polski z automatu stał się jedną z największych gwiazd PlusLigi i zapewne przyciągnie na trybuny wielu kibiców. Wraz z Bednorzem do Polski wróci jego ukochana, Karolina Bryniarska. Pierwszy raz para wspólnie pokazała się we wrześniu 2021 roku.

Od tego czasu siatkarz i modelka spotykają się i tworzą udany związek. Ukochana reprezentanta Polski na co dzień zajmuje się właśnie modelingiem i występuje w spotach reklamowych. Na jej profilach w mediach społecznościowych nie brakuje pikantnych zdjęć i jak na modelkę przystało, Bryniarska może pochwalić się świetną figurą. Nie dziwne, że jej fotografie zgarniają mnóstwo polubień.