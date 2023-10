Uwielbiasz polskie siatkarki? Przygotowaliśmy QUIZ, w którym tylko prawdziwy kibic rozpozna wszystkie

Polskie siatkarki pod wodzą Stefano Lavariniego wróciły do światowej czołówki i mają za sobą niezwykle udany sezon. Reprezentacja Polski wywalczyła historyczny brązowy medal Ligi Narodów, doszła do ćwierćfinału mistrzostw Europy, a na sam koniec zapewniła sobie występ w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Udział Polek w paryskim turnieju to ogromny sukces i z pewnością kibice będą żyli ich meczami. Zanim jednak rozpoczną się IO, przed siatkarkami wymagający sezon klubowy. Ten ruszył już pełną parą, a my postanowiliśmy przygotować specjalny quiz z najbardziej znanymi polskimi siatkarkami ostatnich lat.

QUIZ dla miłośników polskich siatkarek. Rozpoznasz je wszystkie?

Zachęcamy do sprawdzenia się w wyjątkowej zabawie. Przygotowaliśmy 20 zdjęć siatkarek, które stanowiły lub stanowią o sile reprezentacji Polski w XXI wieku. Część z nich zapewne zagra na igrzyskach w Paryżu, ale nie zabrakło też zawodniczek, które tworzyły legendarną drużynę "Złotek". Musimy przyznać, że komplet punktów zarezerwowany jest wyłącznie dla najbardziej zagorzałych kibiców polskich siatkarek!