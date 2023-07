Vital Heynen wypalił wprost o polskiej reprezentacji. Tak szczerej opinii nie było dawno. Naga prawda

Anna Kurek zobaczyła miłośniczkę męża i nie mogła uwierzyć. Stanowcza reakcja, "muszę to mieć"

Zdecydowanie większe szanse na odniesienie sukcesu w trwającej Lidze Narodów dawano reprezentacji mężczyzn niż kobiet. Biało-czerwone wciąż są w fazie budowy, ale podczas ostatnich meczów udowodniły, że stać je na rywalizację z najlepszymi i to w dodatku z korzystnym dla nich skutkiem. Podopieczne Stefano Lavariniego na dwanaście spotkań przegrały zaledwie dwa i pewnie awansowały do turnieju finałowego.

I w kluczowych meczach nie są wcale bez szans, choć poziom rywalizacji na pewno będzie wysoki. W ćwierćfinale turnieju finałowego Polki zmierzą się z Niemkami. Tę reprezentację prowadzi doskonale znany polskim kibicom Vital Heynen. Belg w rozmowie z TVP Sport był szczerze zachwycony postawą biało-czerwonych w dotychczasowych spotkaniach. - Polska podczas ubiegłorocznych mistrzostw pokazała, że zbliża się do najlepszych drużyn świata. Muszę uważać na to co mówię, bo chcę być dobrze zrozumiany. Wasz zespół w tym momencie potwierdza formę, a najlepsze drużyny nie. Biało-Czerwone bardzo dobrze wykorzystują fakt, że część z ich rywalek nie prezentuje obecnie najlepszego poziomu - ocenił Heynen.

- Odbyłem długą rozmowę ze Stefano Lavarinim. Polska i Niemcy to dwie drużyny, które zaprezentowały się z bardzo dobrej strony w tegorocznej Lidze Narodów. Biało-czerwone według mnie zagrały najlepszą siatkówkę przy jakości, którą miały. Nie znam go dobrze, ale odbyliśmy bardzo wartościową rozmowę - wyjawił były szkoleniowiec reprezentacji Polski.