Ważna informacja na temat Igi Świątek! Utalentowana tenisistka nie chwali się tym, kibice mogą być w szoku

Iga Świątek niezmiennie piastuje pozycje liderki światowego rankingu WTA. Raszynianka pomimo młodego wieku zdemolowała rywalki w poprzednim sezonie, dzięki fantastycznej dyspozycji zwyciężyła w takich turniejach jak: French Open, WTA 1000 w Rzymie, czy w Miami. 21-latka w ogólnym rozrachunku w 2022 roku wygrała aż 9-krotnie. O jej talencie wiadomo było od dawna, ale mało kto przypuszczał, że Iga tak szybko wejdzie na najwyższy poziom. U progu nowego sezonu to właśnie ona jest punktem odniesienia dla innych tenisistek. Wszystkie zawodniczki trenują po to, by zdetronizować Świątek i przejąć palmę pierwszeństwa.

Świątek edukacje zakończyła na etapie matury. Na razie 21-latka może nie kontynuuje dalszej przygody z nauką ze względu na brak czasu. Warto dodać, że egzamin dojrzałości poszedł liderce światowego rankingu fenomenalnie. Maturę podstawową z języka polskiego napisała na 83%, a na egzaminie z matematyki i języka angielskiego nie popełniła żadnego błędu! Nieco gorzej poszły jej rozszerzenia. Z angielskiego, którym biegle posługuje się w tourze, uzyskała 96%, a z matematyki uzyskała 66%. Z tego przedmiotu liczyła na więcej, jednak i tak odczuwa dumę ze swoich wyników. - Kiedy, delikatnie mówiąc, brakuje Ci czasu i odbierasz świadectwo maturalne 14 miesięcy po maturze. Ale duma jest tak czy siak - skomentowała Świątek w mediach społecznościowych.

