Wiadomość o prywatnym życiu Katarzyny Skowrońskiej wyciekła do sieci. Oto jak jest naprawdę

Katarzyna Skowrońska to dla polskiego sportu niezwykle zasłużona postać. Być może nigdy na siatkarskich parkietach nie dysponowała zabójczą siłą, ale jej styl gry - niezwykle techniczny - był ozdobą meczów reprezentacji Polski, gdy zdobywała największe sukcesy w historii. Skowrońska uchodziła i uchodzi za jedną z najpiękniejszych sportsmenek w historii naszego kraju i nic dziwnego, że nawet na sportowej emeryturze wzbudza spore zainteresowanie wśród kibiców w Polsce. Tym razem sama zainteresowana postanowiła odkryć pewien sekret z życia prywatnego. Jej osobiste upodobania z pewnością wielu przypadną do gustu i dodatkowo wzmocnią więź między utytułowaną byłą siatkarką a obserwującymi jej konto na Instagramie.

Taki gust ma Katarzyna Skowrońska

Na portalu społecznościowym pojawiło się story, które opublikowała właśnie Katarzyna Skowrońska. Tym razem nie było jednak na nim jej zdjęcia, nagrania czy też obecności najbliższych przyjaciół. Autorka postanowiła za to podzielić się swoim gustem muzycznym. Opublikowała fragment nagrania piosenki pt. "Something Like This" autorstwa australijskiego piosenkarza Cheta Fakera. To pokazuje, że Skowrońska lubi kawałki energetyczne, ale niekoniecznie wpisujące się w mainstream.

i Autor: Instagram Muzyka Katarzyny Skowrońskiej

Alternatywna muzyka u Katarzyny Skowrońskiej

Katarzyna Skowrońska wychodzi na fankę muzyki elektronicznej i jednocześnie alternatywnej. Chet Faker klasyfikowany jest bowiem jako artysta tworzący muzykę alternatywną, niezależną, taneczną i elektroniczną. Takie spektrum z pewnością przyniosło mu sławę wśród fanów brzmień na całym świecie i dotarło również do Katarzyny Skowrońskiej. Nasza siatkarska legenda postanowiła otwarcie się podzielić swoim gustem, dzięki czemu poznaliśmy kolejne fakty z jej życia.