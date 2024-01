Wielka gwiazda siatkówki zagra w Polsce. To już pewne, klub przekazał oficjalną wiadomość

Wilfredo Leon wreszcie zabrał głos w sprawie transferu do Polski. Jasna deklaracja, kibice będą wniebowzięci

35-letnia siatkarka z łódzkim klubem związała się umową obowiązującą do końca obecnego sezonu. Blagojević jest zadomowiona nad Wisłą, dobrze poznała język, bez problemu porozumiewa się po polsku. W poprzednim sezonie Serbka zakończyła 7-letnią przygodę w naszej lidze, najpierw w Chemiku, a potem w Developresie Rzeszów. Do Tauron Ligi wraca po krótkiej przygodzie w lidze chińskiej, w której w tym sezonie reprezentowała barwy Shenzhen Zhongsai.

Polskę zna jak własną kieszeń

Blagojević najmocniej związana jest z Rzeszowem. W Developresie zdobyła Puchar Polski, dwa Superpuchary, cztery wicemistrzostwa kraju oraz brązowy medal. Jej pierwszym klubem w Polsce był zaś Chemik Police, z którym wywalczyła mistrzowski tytuł. Doświadczona przyjmująca jest też wieloletnią reprezentantką Serbii, z którą sięgnęła po dwa mistrzostwa Europy oraz srebrny medal ME. Na koncie ma także brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio oraz srebrne medale Grand Prix i Ligi Europejskiej.

– Bardzo się cieszę, że topowa zawodniczka dołącza do Grot Budowlanych. Jelena ma duże doświadczenie i wiele sukcesów na swoim koncie, co z pewnością będzie ogromną pomocą dla drużyny, zwłaszcza, że przed nami decydująca faza Tauron Ligi oraz ćwierćfinały Pucharu CEV – mówi prezes klubu Marcin Chudzik.

Jelena Blagojević siatkarką Grot Budowlanych Łódź 😍@Jelenko14 🙌 pic.twitter.com/RPrd60pfSI— Grot Budowlani Łódź (@budowlani_lodz) January 30, 2024

– Po pierwsze cieszę się, że wracam do Polski. Po drugie, że będę grać w mieście, które żyje siatkówką. Cieszę się, że będę grać w hali, gdzie zawsze dobrze się grało. Na pewno przede mną fajne wyzwanie i duże emocje, bo przez ostatnie 6 lat grałam w jednym klubie. Prawie wszystkie dziewczyny znam z boiska, grałyśmy przeciwko sobie, a teraz będziemy po tej samej stronie. Jestem tutaj, by pomóc swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że szybko się zintegruję i będę mogła pomóc dziewczynom. Zapraszam kibiców w środę na mecz Pucharu CEV. To pierwszy ważny krok dla nas, żeby dalej grać w europejskich pucharach i reprezentować Polskę – powiedziała Jelena Blagojević.

W Tauron Lidze drużyna z Łodzi wygrała w tym sezonie 11 z 17 meczów i z dorobkiem 35 pkt zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W Pucharze CEV (drugie co do ważności klubowe rozgrywki europejskie – red.) łodzianki zagrają w ćwierćfinale dwumecz z francuskim Beziers. Pierwsze starcie w środę 31.01.