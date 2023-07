Wielka impreza polskich siatkarzy. Zdjęcie pojawiło się w sieci i wywołało ogromne poruszenie

Nikola Grbić podjął decyzję! To nie był łatwy wybór. Selekcjoner Polaków odkrył wszystkie karty

Bartosz Kurek i jego koledzy z reprezentacji Polski mają bardzo ważne zadanie do wykonania. Po ostatnich świetnych występach na parkietach Ligi Narodów zapewnili sobie miejsce w finałach tych rozgrywek. Zanim jednak będą mogli myśleć o walce o medale, muszą sprostać w ćwierćfinale Brazylijczykom. Tego z pewnością nie byliby w stanie zrobić, gdyby nie fakt, że również poza boiskiem stanowią bardzo zgraną ekipę. Udowodnili to podczas imprezy w Gdańsku, z której zdjęcie pojawiło się na Instagramie Kurka. Okazja była nie byle jaka, a fotka - zgodnie z przewidywaniami - wywołała w sieci sporo komentarzy.

Impreza polskich siatkarzy w Gdańsku

Jako profesjonaliści podopieczni Nikoli Grbicia doskonale zdają sobie sprawę, że przed najważniejszymi spotkaniami nie ma co ryzykować. Jednak czasami towarzyskie spotkania odbywają się tylko po to, by wywołać uśmiech na twarzach. Tym razem zespół obchodził podwójne urodziny. W centrum zainteresowania pojawili się Jakub Kochanowski i Kamil Semeniuk. Koledzy z kadry postanowili zgotować im niespodziankę i wspólnie spędzić czas. Wszystkim towarzyszyły szerokie uśmiechy na twarzach.

Wiadomo, jak bawili się siatkarze

W komentarzach wypowiadali się nie tylko fani, którzy z reguły życzyli reprezentacji Polski powodzenia w najbliższych starciach Ligi Narodów. Na zdjęcie Kurka zareagowali też sami Semeniuk i Kochanowski. "Było mega" - ocenił i podsumował pierwszy z nich. "Kapitan" - dodał Kochanowski w swoim komentarzu na portalu społecznościowym.