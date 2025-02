i Autor: Jarek Praszkiewicz/PAP

Pobici mistrzowie

Wielka sensacja w PlusLidze siatkarzy. Mistrzowie ograni we własnej hali!

Jastrzębski Węgiel zatrzymany w siatkarskiej Plus Lidze. Mistrz Polski i aktualny lider tabeli przegrał we własnej hali ze Skrą Bełchatów 1:3 (25:23, 21:25, 26:28, 22:25). Dla gości to bezcenne punkty w walce o pierwszą ósemkę w fazie play-off.