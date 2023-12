Wielki powrót Vitala Heynena niemal pewny. Dojdzie do zaskakującego ruchu, tego niewielu się spodziewało

Nie da się powstrzymać płaczu po tym, co spotkało Wilfredo Leona! Łzy same płyną do oczu. Po tych słowach pęknie nawet twardziel

Vital Heynen miał okazję pracować już w wielu klubach i reprezentacjach i za każdym razem jego praca przynosiła wymierne korzyści. Nie bez powodu akcje belgijskiego szkoleniowca stoją tak wysoko i jest łakomym kąskiem na rynku trenerskim. Jego przygoda z reprezentacją Polski usłana była medalami najważniejszych imprez i jedynie na igrzyskach olimpijskich nie udało się zająć miejsca na podium. Po przygodzie z biało-czerwonymi Heynen zdecydował się na objęcie żeńskiej reprezentacji Niemiec.

Heynen z wielkim powrotem?

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Belg niebawem wróci do męskiej siatkówki. Od kilku dni jest głośno o tym, że Heynen to kandydat numer jeden do objęcia reprezentacji Iranu. Zespół z Bliskiego Wschodu od października pozostaje bez trenera, kiedy to Behrouz Ataei złożył rezygnację jeszcze w trakcie turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Kandydatów na objęcie stanowiska szkoleniowca kadry Iranu było kilku. Jednak "Teheran Times" donosi, że to właśnie Heynen niebawem zwiąże się kontraktem z Persami. Belg miał już uzyskać wstępne porozumienie z tamtejszą federacją. Heynen będzie miał za zadanie odbudowanie zespołu, który spadł na 15. miejsce w rankingu FIVB oraz postara się o wywalczenie biletów na igrzyska olimpijskie.