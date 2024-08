Wyznanie polskiej siatkarki chwyta za serce. Na igrzyskach przeżywała fatalne chwile. Nigdy wcześniej tego nie doświadczyła

Aż ciarki przechodzą, co musiał przeżywać polski siatkarz. Paweł Zatorski cierpiał podczas igrzysk, skutki odczuwa do dziś

O ile polscy siatkarze na igrzyskach olimpijskich występują regularnie, o tyle panie miały z tym ogromny kłopot. Od 1968 roku biało-czerwone na najważniejszej imprezie czterolecia wystąpiły tylko raz, w 2008 roku w Pekinie. Potem znów nastąpiła długa przerwa i niekorzystną passę przerwała dopiero ekipa Stefano Lavariniego. Reprezentacja Polski jeszcze w 2023 roku wywalczyła bilety do Paryża, co było wielkim sukcesem. W dodatku kolejne dobre występy pań sprawiały, że Polki uznawane były za czarnego konia turnieju w stolicy Francji.

Stysiak o wielkim stresie

Biało-czerwone w grupie zagrały z Japonią, Kenią oraz Brazylią. Dwa zwycięstwa w dwóch pierwszych spotkaniach sprawiły, że Polki zapewniły sobie awans do ćwierćfinału. W tym nie podołały reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykanki były zdecydowanie lepsze, a Polki zupełnie nie potrafiły przeciwstawić się sile rywalek. Zawiodła m.in. Magdalena Stysiak. Atakująca miała fatalną skuteczność i nie punktowała tak, jak w innych ważnych meczach. W rozmowie z TVP Sport zdradziła przyczyny takiej postawy.

Nie mogłam jeść, ręce mi się pociły, a wcześniej grałam przecież o mistrzostwo Turcji, Włoch, o brązowy medal, kwalifikacje do igrzysk...

Stres zjadł Stysiak

Reprezentantka Polski w rozmowie z TVP Sport przyznała, że to nerwy były przyczyną takiej gry. - U mnie największy stres pojawił się właśnie w meczu z USA. Zawsze dobrze sobie z nim radzę, a tym razem mnie zjadł. Nie mam na to wytłumaczenia. Pierwszy raz w życiu zetknęłam się z tak wielką presją od środka. Zeżarła mnie. Nie mogłam jeść, ręce mi się pociły, a wcześniej grałam przecież o mistrzostwo Turcji, Włoch, o brązowy medal, kwalifikacje do igrzysk... - wyznała reprezentantka Polski.