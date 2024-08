Polska – USA relacja NA ŻYWO: Słaby początek Polek, Amerykanki odskakują! [WYNIK LIVE]

Polska - USA -:- (-:-,-:-,-:-)

Polska: Alagierska, Czyrniańska, Jurczyk, Korneluk, Łukasik, Mędrzyk, Smarzek, Stenzel, Stysiak, Szczygłowska, Wenerska, Wołosz.

USA: Carlini, Drews, Larson, Ogbogu, Plummer, Poulter, Rettke, Robinson-Cook, Skinner, Thompson, Washington, Wong-Orantes.

8:15

Blok-aut z naszej strony, już 7 punktów straty!

8:13

Amerykanki miały kontrę, ale jest świetny blok Korneluk!

7:13

Dwa razy zablokowaliśmy atak USA, ale Ogbogu w końcu się przebiła.

6:12

Ogbogu skutecznie z prawej strony, za chwilę Łukasik nie przyjmuje serwisu rywalek. Odskakują...

5:9

Długa akcja, Amerykanki kilkukrotnie nie zdołały skończyć ataku, a w końcu udaje się to Magdzie Stysiak!

4:9

Teraz dobry atak Stysiak z prawego skrzydła!

3:8

Stysiak w aut, Lavarini bierze czas!

3:7

Plas ze strony Polek to tylko woda na młyn rywalek. Kontra i już 4 punkty straty Biało-Czerwonych.

3:5

A teraz świetny blok Łukasik!

2:5

Amerykanki podają nam rękę, aut z zagrywki.

1:4

Nie kończymy dwóch prób w ataku, dobry blok USA i strata rośnie.

0:2

A teraz Stysiak zablokowana...

0:1

Polki miały kontrę, lecz Stysiak trafia w aut.

17:00

Gramy! Serwują Polki.

16:59

Zespół USA: Poulter, Skinner, Drews, Washington, Plummer, Ogbogu.

16:58

Zaczynamy składem: Korneluk, Stysiak, Łukasik, Wołosz, Mędrzyk, Jurczyk.

16:57

Hymny obu państw za nami, za chwilę zaczynamy mecz!

16:50

Przypomnijmy, że w ostatnich trzech spotkaniach Polki pokonały Amerykanki, ale dwa z tych meczów odbyły się w ramach Ligi Narodów, nie zawsze traktowanych poważnie przez najmocniejsze kadry. Trzecie zwycięstwo przypadło już na zdecydowanie ważniejsze kwalifikacje właśnie igrzysk olimpijskich, które były rozgrywane we wrześniu 2023 roku.

16:42

Już za kilkanaście start meczu Polek z Amerykankami. Ewentualne zwycięstwo da Biało-Czerwonym wejście do strefy medalowej!

15:30

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - USA siatkarek w ramach ćwierćfinału igrzysk olimpijskich Paryż 2024! Start spotkania o godzinie 17:00, bądźcie z nami!

Reprezentacja Polski siatkarek nie była typowana przed turniejem jako jedna z faworytek do sięgnięcia po olimpijski medal. Nasze zawodniczki dobrze jednak poradziły sobie w fazie grupowej, gdzie wygrały 3:1 z Japonią oraz 3:0 z Kenią, czym zapewniły sobie awans do kolejnej fazy. Na sam koniec grupowych zmagań Polki musiały uznać jednak wyższość Brazylii, z którą przegrały 0:3. Teraz, w ćwierćfinale, czeka je wcale nie mniej wymagające zadanie, czyli starcie z reprezentacją USA, która w swojej grupie przegrała z Chinami 2:3, później pokonała Serbię 3:2, a na koniec ograła Francję 3:0. Warto zauważyć, że Polki pokonały USA w trzech ostatnich meczach, a na pięć ostatnich spotkań wygrały cztery, ale też nie można wspomnieć o tym, że dwa ze wspomnianych zwycięstw miały miejsce w Lidze Narodów w 2023 i 2024 roku, która przez niektóre zespoły jest traktowana jako możliwość przetestowania nowych rozwiązań czy zawodniczek rezerwowych. Najważniejsze starcie, jakie Polki wygrały z Amerykankami, to z pewnością to z września 2023 roku, gdy pokonały je 3:1 w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Mamy nadzieję, że i tym razem Polki sprawią fanom miłą niespodziankę!