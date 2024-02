Zdjęcie, które pokazała Katarzyna Skowrońska u wielu wywoła obrzydzenie. Zakrywaliśmy oczy widząc, co wzięła do ręki

Po tym, co Katarzyna Skowrońska wzięła do ręki, wielu internautów przejdą ciarki. Odwracaliśmy oczy

W historii reprezentacji Polski siatkarek nie brakuje zawodniczek, które swoją grą zapisały się nie tylko złotymi zgłoskami w historii kadry biało-czerwonych, ale przede wszystkim w świadomości kibiców. Do tej grupy bez dwóch zdań zalicza się Katarzyna Skowrońska, która po zakończeniu sportowej kariery stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, pokazując regularnie swoim fanom, co aktualnie dzieje się w jej życiu, a kilka zdjęć mogło zaskoczyć internautów. Nie inaczej było i tym razem. Po tym, co Katarzyna Skowrońska wzięła do swojej ręki, kilka osób mogło odwrócić wzrok.

Jak się okazuje, na sportowej emeryturze Katarzyna Skowrońska postanowiła poszerzyć swoje horyzonty w zakresie gastronomicznym, jednak nie skupiała się przy tym chociażby na daniach bardzo dobrze znanych z polskich kart dań, a postanowiła przyrządzić owoce morza. Była reprezentantka Polski swoimi podrygami w kuchni oczywiście pochwaliła się w sieci.

Katarzyna Skowrońska postawiła na przyrządzenie dla swoich przyjaciół ośmiornicy, która cieszy się sporą popularnością wśród ludzi, którzy zajadają się owocami morza. Jak wynika z opisu dodanego przez siatkarkę do Instagram Stories, w kolejnych miesiącach chce ona jak najlepiej przyrządzać tego tego typu potrawy, najpewniej po to, aby gotować je dla swoich przyjaciół. Owoce morza, a zwłaszcza ośmiornice to jednak przysmaki, które w Polsce wciąż nie mają zbyt wielu fanów w porównaniu do tradycyjnych potraw.