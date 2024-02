Żona Wilfredo Leona już tego nie kryła. Wyjawiła prawdę na temat kariery męża, to może być wielki zwrot

Wilfredo Leon odejdzie z Perugii po zakończeniu sezonu

Dla reprezentacji Polski rok 2024 będzie niezwykle ważny. Biało-czerwoni po wygraniu Ligi Narodów, mistrzostw Europy i turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w 2023 roku są faworytami do złota igrzysk olimpijskich. Jest to upragniony cel, który był stawiany w ostatnich latach przed każdym selekcjonerem, ale póki co żadnemu nie udała się ta sztuka. Wilfredo Leon to jedna z najważniejszych postaci w układance Nikoli Grbicia i fani uważnie śledzą jego karierę – a w niej dojdzie już niedługo do bardzo ważnej zmiany, bowiem urodzony na Kubie zawodnik z końcem sezonu odejdzie z Perugii, w której występuje od 2018 roku. Żona zawodnika, Małgorzata Leon, postanowiła skomentować najnowsze doniesienia w sprawie zmiany klubu przez swojego męża.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle kusi Wilfredo Leona?

W ostatnim czasie pojawiło się sporo informacji, że Wilfredo Leon może trafić do PlusLigi, a dokładniej do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z pewnością ważną kwestią w negocjacjach będą finanse i nie ma pewności, że ZAKSA, czy inny polski klub, będzie w stanie sprostać oczekiwaniom zawodnika. Małgorzata Leon w podcaście „Szósty set” wyjawiła, że faktycznie PlusLiga jest jednym z kierunków rozważanych przez jej męża, ale to nie wszystko!

Małgorzata Leon ujawnia plany męża

Żona Wilfredo Leona przyznała, że tak naprawdę wiele kierunków wciąż jest możliwych. – Sama Plusliga nie jest wykluczona. Wszystkie kierunki są jeszcze mocno otwarte, nie ma jeszcze decyzji. Wilfredo daje sobie trochę czasu, by na spokojnie się nad tym zastanowić, czy kieruje się już do Polski, gdzie jest nasz dom i zależy mu, żeby już teraz w tej PlusLidze zagrać. (...) Czy jeszcze jest to czas, by trochę po tym świecie pojeździć. Zobaczymy. (…) W tym momencie mogę zdementować i powiedzieć, że jeszcze żadne jeszcze nie zapadły – podkreśliła Małgorzata Leon.