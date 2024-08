Aleksandra Mirosław zaszalała w prześwitującej sukience. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Wow!

Aleksandra Mirosław zachwyciła całą Polskę na niedawnych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jak się okazało, została na nich jedyną polską złotą medalistką. Już przed IO była stawiana w roli faworytki jako rekordzistka świata i najlepsza zawodniczka, a na najważniejszej imprezie czterolecia potwierdziła te przewidywania. Zrobiła to w wielkim stylu, dwukrotnie bijąc rekord świata. Nic dziwnego, że została bohaterką całej reprezentacji. Po powrocie do Polski nie musiała jednak od razu wracać do treningów, a mogła nacieszyć się sukcesem. Dość niespodziewanie przyjęła zaproszenie od telewizji TVN i wcieliła się w rolę modelki na wybiegu w Sopocie!

Aleksandra Mirosław w prześwitującej sukience na wybiegu

Modelingowy występ mistrzyni olimpijskiej z Paryża miał związek z nową edycją popularnego programu "Top Model". Mirosław była jedną z zaproszonych gwiazd, które pojawiły się na wybiegu obok uczestników stawiających pierwsze kroki w tej branży. Jej piękna kreacja przykuła sporą uwagę - 30-latka zaprezentowała się w białej prześwitującej sukience niczym z wycinanki! Wyglądała w niej obłędnie, a co ciekawe, nie była jedyną przedstawicielką sportu. Oprócz Mirosław zaproszenie przyjęła też... Natalia Kaczmarek! Jej kreacja wyraźnie kontrastowała z tą mistrzyni wspinaczki.

Medalistki olimpijskie z Paryża pojawiły się na wybiegu obok innych polskich gwiazd. Oprócz nich wystąpili: Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor, Monika Olejnik i... Jakub Józef Orliński, którego fani sportu mogli poznać podczas ceremonii otwarcia ostatnich igrzysk. Polski śpiewak operowy zachwycił cały świat występem łączącym ten rodzaj sztuki z breakowym popisem tanecznym. Teraz wrócił do świata modelingu, w którym był obecny już wcześniej. Wspólnie z innymi gwiazdami pomógł uczestnikom "Top Model", a także spopularyzował całą akcję.