Ciało najpiękniejszej tenisistki świata okrywał tylko cienki kawałek materiału. Rozpaliła nas do czerwoności jednym zdjęciem

Choć Eugenie Bouchard nie gra już zawodowo w tenisa, wciąż jest jedną z największych gwiazd tej dyscypliny. 30-letnia Kanadyjka jakiś czas temu porzuciła tenis na rzecz popularnego za Oceanem pickleballa, ale jej sława jest niezmienna. W mediach społecznościowych obserwuje ją więcej ludzi niż największe obecne gwiazdy WTA - Arynę Sabalenkę i Igę Świątek. Zresztą była finalistka Wimbledonu i piąta rakieta świata chętnie działa w roli ambasadorki tenisa. Bierze udział m.in. w pokazowych występach na całym świecie, a ostatnio udała się do Indonezji. Tam tłum kibiców pojawił się na korcie specjalnie dla niej, ale wizyta tenisistki w dalekiej Azji nie trwała szczególnie długo. Po wszystkim czekała ją długa i męcząca podróż powrotna, przed którą musiała się odpowiednio przygotować.

Genie Bouchard okryła się tylko cienkim kawałkiem materiału

Bouchard jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki którym nawiązuje różne współprace. Jest to ważna część jej życia, więc nic dziwnego, że fani Kanadyjki mogli śledzić także jej wypad do Indonezji. Z Kanady wymaga on naprawdę sporo czasu, a powrót 30-latki składał się z przesiadki w katarskiej Dosze. To tam mogła się odświeżyć przed dalszą częścią podróży, co również pokazała w sieci. Katarskie linie lotnicze zapewniły jej dostęp do luksusowej łazienki, w której wzięła prysznic i odświeżyła się przed kolejnymi godzinami w samolocie.

Te chwile relaksu dały jej naprawdę dużo, patrząc na zadowolenie wyrażone w social mediach. Odświeżona Bouchard pokazała się nawet po kąpieli w tej łazience okryta jedynie cienkim ręcznikiem. Między innymi takie zdjęcia sprawiły, że już dawno temu została okrzyknięta "najpiękniejszą tenisistką świata". Kanadyjska gwiazda tenisa często dzieli się z fanami naprawdę odważnymi zdjęciami. Gorące fotografie Genie Bouchard znajdziesz w powyższej galerii.