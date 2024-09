Po wielu latach Grzegorz Krychowiak i Celia nadal nie mają dzieci. Wyjaśnili, dlaczego

Grzegorz Krychowiak poznał Celię Jaunat, gdy miał 21 lat. Jego kariera dopiero nabierała tempa, podobnie jak 19-letniej francuskiej modelki. Od tamtej pory piłkarz zagrał 100 meczów w reprezentacji Polski i zakończył w niej wspaniałą karierę. Na stopie prywatnej również sporo się zmieniło, bo Celia po wieloletnim związku wyszła za Krychowiaka i przyjęła jego nazwisko. Głośny ślub odbył się w 2019 roku, więc minęło od niego pięć lat. Małżonkowie spełniają się zarówno wspólnie, jak i osobno, i są dla siebie wielkim wsparciem. Mimo to, nie doczekali się jeszcze potomstwa, co dziwi wielu ich fanów. Ich dociekliwość została jednak w pewien sposób zaspokojona, bo piłkarz i jego żona zabrali nie tak dawno głos w tej sprawie.

Dlaczego Grzegorz Krychowiak i Celia nie mają dzieci?

Jako pierwszy na to bardzo bezpośrednie pytanie odpowiedział 34-latek. Miało to miejsce w programie Kuby Wojewódzkiego, który spytał go wprost, dlaczego nie ma dzieci. Piłkarz odpowiedział, że nie czuje presji w tym temacie i wbił szpilkę dziennikarzowi. - Wszystko w swoim czasie. Ja się boję robić dzieci, jak myślę, że tacy ludzie, jak ty, jeżdżą takimi samochodami - stwierdził. Podkreślił w ten sposób, że ta decyzja musi być świadoma, co niewiele później przyznała też jego żona.

Celia zorganizowała w swoich mediach społecznościowych sesję pytań, na które odpowiadała. Fani wykorzystali to, aby spytać bezpośrednio u źródła o brak potomstwa po wielu latach związku. "Może pewnego dnia, ale na pewno nie w tym momencie" - brzmiała odpowiedź Francuzki na pytanie o plany powiększenia rodziny. Pokazuje to, że temat potomstwa krąży w głowach Krychowiaków, ale z pewnością nie jest najważniejszy. Oboje spełniają się na razie zawodowo, a o rodzicielstwie pomyślą w swoim czasie.