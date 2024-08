Tak wygląda teraz Czesław Michniewicz! Pokazali go po miesiącu pracy w Afryce. O byłym selekcjonerze reprezentacji Polski zrobiło się głośno

Do czasu objęcia reprezentacji Polski na początku 2022 roku, Czesław Michniewicz miał w swoim CV pracę w polskich klubach oraz młodzieżowej reprezentacji biało-czerwonych, U-21. Wszystko zmieniło się jednak po mistrzostwach świata w Katarze. Chociaż Michniewicz nie utrzymał posady selekcjonera reprezentacji Polski, co wynikało bardziej z tzw. afery premiowej, to trener zwrócił na siebie uwagę za granicą. Szybko znalazł on zatrudnienie w saudyjskim Abha FC, a teraz spełnia się trenersko w Afryce, gdzie od połowy lipca prowadzi zespół FAR Rabat. Marokańska drużyna rozpoczęła rywalizację w kwalifikacjach do tamtejszej Ligi Mistrzów i już o Michniewiczu zrobiło się głośno. O ile podopieczni polskiego trenera przegrali pierwszy mecz 1:2 z nigeryjskim Remo Stars, to w rewanżu Marokańczycy prowadzeni przez Michniewicza wygrali 2:0 i awansowali do kolejnej rundy. Przy okazji kibice z Polski mogli zobaczyć, jak po miesiącu pobytu w Maroku, wygląda Czesław Michniewicz.

Pokazali, jak teraz wygląda Czesław Michniewicz

Po raz ostatni, wielu polskich kibiców piłkarskich, miało okazję zobaczyć Michniewicza podczas transmisji na "Kanale Zero", kiedy wszedł on w ostrą dyskusję z dziennikarzem Pawłem Paczulem. Miesiąc później, a więc w połowie lipca FAR Rabat zdecydował się zatrudnić polskiego trenera i przez kolejne tygodnie internauci oraz kibice mogli stracić Michniewicza z oczu. Teraz, przy okazji sukcesu marokańskiej drużyny, były selekcjoner znów pojawił się na ustach wielu, przy okazji troszkę zmieniając swój wygląd.

Z wielkiej metamorfozy nic nie zostało. Tak wygląda Czesław Michniewicz po miesiącu w Afryce

Jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze, podczas których Michniewicz prowadził reprezentację Polski, gołym okiem widoczna była metamorfoza trenera, który dosłownie chudł w oczach. Obecnie jednak Michniewicz wygląda jak swoja wersja sprzed mundialu na Bliskim Wschodzie i widać, że marokańskie warunki mu służą.