Niewiarygodne, jak Czesław Michniewicz wygląda po zaledwie trzech miesiącach pracy w Arabii Saudyjskiej! Były selekcjoner reprezentacji Polski bardzo się zmienił

Marek Papszun faworytem do posady selekcjonera! Wybitny piłkarz w roli asystenta, nasze ustalenia

Jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze, gdzie Czesław Michniewicz prowadził polską reprezentację wielu fanów słusznie zauważyło, że były już selekcjoner biało-czerwonych przeszedł ogromną metamorfozę i zrzucił zbędne kilogramy. Później o trenerze zrobiło się nieco ciszej, kiedy jego umowa z Polskim Związkiem Piłki Nożnej nie została przedłużona, a kiedy wyjechał do Arabii Saudyjskiej w celu trenowania tamtejszego zespołu Abha FC, Michniewicz jeszcze bardziej zniknął z radarów wielu kibiców. Okazuje się, że nie wygląda on już tak samo jak w momencie, kiedy prowadził reprezentację Polski.

Po przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej m.in. Cristiano Ronaldo wielu internautów oraz kibiców przestało śledzić jego poczynania i mogło zastanawiać się, jak wygląda "CR7" po kilku miesiącach gry na Bliskim Wschodzie. Podoba sytuacja może mieć miejsce w przypadku Czesława Michniewicza, który zmienił się i to diametralnie. Jedno z ostatnich zdjęć opublikowanych na Twitterze klubu Abha FC dobitnie to pokazuje.

Tak wygląda Czesław Michniewicz po zaledwie kilku miesiącach pracy w Arabii Saudyjskiej! Ten szczegół przykuwa wzrok

Na zdjęciu, jakie pojawiło się w serwisie możemy zobaczyć Czesława Michniewicza skrupulatnie przeglądającego swoje notatki najpewniej podczas jednego z treningów swojej drużyny. Były selekcjoner reprezentacji Polski ubrany w klubowy trykot zdaje się już na pierwszy rzut oka prezentować inną formę fizyczną, niż w momencie prowadzenia biało-czerwonych w Katarze. Koszulka szczególnie opinająca się na dolnych partiach brzucha Czesława Michniewicza może sugerować, że nie miał on w ostatnich miesiącach zbyt wiele czasu na utrzymanie swojej formy sprzed kilku miesięcy.