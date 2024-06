Ostra kłótnia Czesława Michniewicza z dziennikarzem na żywo. Mocna wymiana zdań. „Więcej nie przyjdę z nim do programu”

Dziennikarz brutalnie pobity podczas Euro 2024. Sprzeczka wywiązała się podczas transmisji live. Trafił do szpitala [WIDEO]

Czesław Michniewicz to trener, który nigdy nie gryzie się w język. Przekonaliśmy się o tym kolejny raz podczas programu prowadzonego na „Kanale Zero” na YouTube. Dziennikarz Weszlo.com Paweł Paczul wdarł się w ostrą dyskusję z byłym selekcjonerem. Nie zabrakło wyciągania zakulisowych spraw i tzw. „prywaty”.

Czy Kylian Mbappe zagra z Polską na Euro 2024? Paskudna kontuzja! Mamy najnowsze informacje

Ostra kłótnia Michniewicza z dziennikarzem na żywo. „Nie będę więcej przychodził”

Wszystko rozpoczęło się od stwierdzenia dziennikarza, który powiedział, że jego zdaniem Karol Świderski dał słabą zmianę w meczu Polska – Holandia. Wielu kibiców było rozczarowanych występem polskiego snajpera w pierwszym spotkaniu Biało-czerwonych na Euro. Czesław Michniewicz ruszył wtedy z kontrofensywą.

- Tłumaczę ci jedną rzecz. Jeśli wchodzi zawodnik z ławki rezerwowych, patrzy się, co zrobił z przodu – stwierdził były selekcjoner reprezentacji Polski. - No, i co zrobił? - odpowiedział Paczul.

Dyskusja szybko przerodziła się w krótką wymianę zdań, co poirytowało Czesława Michniewicza. Byłemu selekcjonerowi nie spodobało się to i próbował uciąć dyskusję. - Stano, ja nie będę z nim więcej przychodził do programu – stwierdził.

Starcie Michniewicz – Paczul. Krzysztof Stanowski próbował załagodzić sytuację

Krzysztof Stanowski, który prowadził program próbował doprowadzić do polepszenia nastrojów. - Wiem, że jest zła krew między wami po Katarze, ale to nie znaczy, że w każdym zdaniu musi być zwarcie – powiedział.

Wtedy Paweł Paczul zdradził zakulisowe informacje sprzed programu. - Nie chcę wojny podjazdowej. Wiem, że ma pan pretensje za Katar. Nie podał mi pan ręki dzisiaj, ale bądźmy poważni. Ludzie oglądają – stwierdził poirytowany dziennikarz.

- Dobra, skończmy z tym. Uważam, że Świderski nie dał złej zmiany. Miał piłkę meczową na nodze. Nie znasz się na piłce. Grałeś kiedyś czy nie? Wiem, że inne rzeczy robiłeś na mieście – zaatakował Michniewicz.

Zwycięstwo Francuzów w „polskiej” grupie. Pomógł im austriacki obrońca, Mbappe z rozbitym nosem! [WIDEO]