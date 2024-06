Czy Kylian Mbappe zagra z Polską na Euro 2024? Paskudna kontuzja! Mamy najnowsze informacje

Ostra kłótnia Czesława Michniewicza z dziennikarzem na żywo. Mocna wymiana zdań. „Więcej nie przyjdę z nim do programu”

Kylian Mbappe to faworyt do zostania MVP mistrzostw Europy 2024. Jego przygoda z Euro mogła się jednak zakończyć już na pierwszym spotkaniu. W końcówce meczu Francja – Austria, nowy zawodnik Realu Madryt uderzył głową w bark jednego z rywali. Na jego twarzy momentalnie pojawiło się mnóstwo krwi. Obawiano się, że doszło do złamania nosa. W nocy pojawiły się bardzo ważne informacje w sprawie zdrowia Francuza.

Nie ma wątpliwości, że uraz Kyliana Mbappe wyglądał nieprzyjemnie i paskudnie. Rozmazana krew na twarzy Francuza nie sprawiała dobrego wrażenia. Fani obawiali się, że jest to już koniec nadziei na dalsze występy w fazie grupowej Euro 2024.

Jak poinformowała francuska federacja piłkarska, piłkarza czeka leczenie, ale nie będzie ono związane z koniecznością przejścia operacji przez Mbappe. To fenomenalne wieści! Obawiano się, że przerwa Francuza może potrwać nawet do dwóch tygodni. Teraz wydaje się, że gwiazdor zagra nie tylko z Polakami, ale najprawdopodobniej również z Holandią.

Zwłaszcza, że sam Mbappe opublikował także wiadomość na X (dawniej: Twitter), pytając kibiców jaką maskę do gry powinien wybrać. Na szczęście, skończy się tylko na strachu!

