Koszmarna kontuzja Kyliana Mbappe. Francuz uszkodził nos, czy to już koniec EURO?

To musiało boleć!

Kylian Mbappe doznał bardzo groźnej kontuzji pod koniec meczu grupowego przeciwko reprezentacji Austrii. Napastnik, który nie tak dawno został ogłoszony jako nowy nabytek Realu Madryt, wychodził do piłki i na jego nieszczęście, uszkodził sobie nos. Sceny ze zdarzenia są wyjątkowo przerażające - wybitny napastnik zalał się krwią. Czy dla niego to już koniec mistrzostw Europy?

Kylian Mbappe z mocnym urazem. Francuz złamał sobie nos?

Mecz Francuzów z Austriakami obfitował w wyjątkowo mocne sceny z udziałem piłkarzy reprezentacji Francji. Na początku drugiej połowy groźnego urazu doznał Antoine Griezmann, który wpadł na bandy reklamowe. O ile zawodnika Atletico Madryt dało się skutecznie pozbierać do kupy, aby kontynuował spotkanie, o tyle pod sam koniec meczu doszło do groźnego urazu z Kylianem Mbappe w roli głównej. Nowy nabytek Realu Madryt w trakcie walki o piłkę doznał uszkodzenia nosa i zalał się krwią. Na powtórce telewizyjnej i przybliżeniu widzimy, że definitywnie, twarz Francuza została uszkodzona, a nos jest najprawdopodobniej złamany. Nie wiemy, czy dla piłkarza to już koniec mistrzostw Europy. Francja w grupie zagra jeszcze przeciwko Holandii i Polsce.