Zbieraliśmy szczęki z podłogi po zobaczeniu Natalii Kaczmarek! Te ujęcia wyrażają więcej niż tysiąc słów

W czerwcu Natalia Kaczmarek mówiła o tym głośno, że po powrocie z igrzysk olimpijskich w Paryżu skupi się tylko na ślubie ze swoim partnerem Konradem Bukowieckim. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" 28 września. Polska lekkoatletka miała ostatnio bardzo emocjonujące chwile, ponieważ najpierw wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich, a następnie stanęła na ślubnym kobiercu. Po uroczystości zaślubin, wszyscy bawili się w miejscu „Żeglarska Zatoka - Rumszewicz Sailing”. Na przyjęcie zaproszono z kolei ok. 150 gości, którzy przy okazji mieli towarzyszyć zakochanym, kiedy ci będą zawierać związek małżeński.

Natalia Kaczmarek wyglądała olśniewająco w dniu ślubu! Polska lekkoatletka wszystkim pochwaliła się za pomocą mediów społecznościowych

Para nie zdecydowała się na ślub kościelny tylko cywilny, a podczas całej ceremonii dominował kolor błękitny. Bukowiecki miał na sobie granatowy garnitur, natomiast jego żona piękną białą suknię, którą później zmieniła, co widać na profilu brązowej medalistki z Paryża.

W poście na "Instagramie", 26-latka udostępniła wiele zdjęć, a całość podpisała w następujący sposób. - To był idealny dzień pod każdym względem. Gdybyśmy mogli to powtórzyć to nic byśmy nie zmienili ! Jeszcze raz dziękujemy rodzinie i gościom za wspaniałą zabawę a wszystkim, którzy przygotowywali to wydarzenie za spełnienie naszych marzeń - napisała lekkoatletka.