Żona Krychowiaka pokazała się bez stanika. Celia paradowała tak po Paryżu. Mamy zdjęcia

Celia Krychowiak jest u boku Grzegorza Krychowiak przez niemal całą jego karierę. Para poznała się już w 2011 r. i przez trzynaście lat tworzy jeden z najgłośniejszych związków w polskiej piłce. Ma to związek z karierą byłego piłkarza m.in. PSG i Sevilli, ale też z działalnością jego żony. Celia jako modelka nie stroni od odważnych zdjęć, które chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Od pewnego czasu jej pasją stały się sporty sylwetkowe. Dbanie o sylwetkę i treningi to dla niej chleb powszedni, ale teraz startuje nawet w zawodach bikini. Przez to skrupulatnie dba o swoją figurę i najwyraźniej zyskała jeszcze więcej pewności siebie!

Celia Krychowiak bez stanika paradowała po Paryżu

Tej nigdy jej nie brakowało, o czym świadczy chociażby pamiętna sesja w magazynie dla mężczyzn "CKM" z 2015 roku. Rozwój social mediów sprawił jednak, że Celia nie potrzebuje oficjalnych sesji, aby zachwycać swoją sylwetką. Na jej Instagramie nie brakuje gorących zdjęć i to nie tylko z wakacji. Francuzka nie stroni od odważnych kreacji, nawet w życiu codziennym. Po raz kolejny udowodniła to podczas ostatniej wizyty w Paryżu.

Celia, jak przystało na influencerkę (jej profil śledzi prawie 170 tysięcy użytkowników), pochwaliła się czasem w stolicy Francji. Spędziła go m.in. w zjawiskowej białej kreacji z wycięciem na długość prawej nogi, lewej ręki i na brzuchu z dekoltem. Zwłaszcza to ostatnie przykuło uwagę, bo żona Krychowiaka pozbyła się stanika. W takich sytuacjach zawsze istnieje ryzyko wpadki, ale doświadczona modelka doskonale wiedziała, na co się pisze. Zachwytom nad 32-latką w komentarzach nie było końca! Więcej gorących zdjęć Celii Krychowiak znajdziesz w powyższej galerii.