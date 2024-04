Kibice Michaela Schumachera nie powstrzymają łez. Żona legendy podjęła drastyczny krok. Nie miała wyjścia

Można było złapać się za głowę, widząc to, co robi Janusz Kołodziej. Heroiczna postawa żużlowca Unii Leszno

Michael Schumacher do dziś uchodzi za jednego z najlepszych kierowców w historii. Przez wiele lat był największym mistrzem F1, choć sukcesami dorównał mu już Lewis Hamilton. Nie zmienia to faktu, że Niemiec ma szczególne miejsce w sercach pasjonatów motorsportu. Wszyscy z trudem obserwowali jego walkę o życie na przełomie 2013 i 2014 roku. Schumacher miał fatalny wypadek na nartach w Alpach, w wyniku którego wprowadzono go w śpiączkę. Na szczęście udało mu się przetrwać najtrudniejszy moment i w 2014 r. roku opuścił szpital, choć informacje na temat jego stanu zdrowia są owiane tajemnicą. Rodzina 55-latka mocno dba o prywatność i jego stan pozostaje zagadką, chociaż co jakiś czas pojawiają się doniesienia, które niestety nie napawają optymizmem.

Wszystko wskazuje na to, że stan Schumachera nie ulega znaczącej poprawie i wciąż potrzebna jest kosztowna terapia. W zeszłym roku zagraniczne media informowały, że legenda F1 jest poddawana nowej terapii, a jej koszt to w przeliczeniu ponad pół miliona złotych tygodniowo! Nic dziwnego, że rodzina Niemca od pewnego czasu organizuje wyprzedaże jego majątku. Wszystko na rzecz kosztownego leczenia i rehabilitacji. Kolejna taka aukcja odbędzie się już 13 maja w Genewie, gdzie pod młotek trafi bogata kolekcja zegarków Schumachera.

Łącznie do licytacji trafi osiem zegarków o wartości 4 milionów dolarów. Wśród nich będzie m.in. spersonalizowany platynowy F.P. Journe Vagabondage 1, który był osobistym prezentem dla Schumachera od byłego szefa Ferrari, Jeana Todta. Ma on czerwoną tarczę z symbolami siedmiu mistrzostw świata, a także dedykację z okazji Bożego Narodzenia w 2004 roku. Wartość tego zegarka oscyluje między 1,2 a 2,2 mln dolarów! Jest to prawdziwy rarytas, niemniej jednak okoliczności związane z możliwością nabycia tego zegarka są naprawdę smutne.