Nie żyje wielka legenda żużla. Kultowy zawodnik miał 82 lata, fani pogrążeni w żałobie

Nie żyje wielka legenda żuzla. Media z Wielkiej Brytanii podały, że w wieku 82 lat zmarł legendarny brytyjski żużlowiec John Louis. Zasłużony zawodnik, a po latach kariery - działacz. Miał 82 lata. Ta wiadomość zasmuci wszystkich miłośników sportów motorowych.

Llouis był jedną z bardziej kultowych postaci brytyjskiego żużla lat 70. Stał się wielką legendą Ipswich Witches. Jako zawodnik wygrywał medale mistrzostw świata - indywidualnie w 1975 roku, drużynowo trzy razy i parowo raz. Był także mistrzem Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu kariery Brytyjczyk zaczął pracować w swoim klubie z Ipswich i przez lata był jego promotorem i menadżerem i funkcje pełnił tam aż do 2019 roku, kiedy to zdecydował się na emeryturę. Jego żoną była Polka , Magdalena Zimny, z którą ślub wziął na początku lat 90. Dużą karierę w świecie żużla zrobił także jego syn - Chris. Tak jak on został żużlowcem i w 1993 roku sięgnął po medal IMŚ. Potem pracował wraz z ojcem w klubie.