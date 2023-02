Polska seksbomba sprawia, że serce facetów wchodzi na najwyższe obroty. Na co dzień jest mistrzynią kierownicy, nie boi się odważnych zdjęć

Karolina Pilarczyk to jedyna osoba z Polski, która profesjonalnie zajmuje się driftem. Jej miłość do tego stylu jazdy narodziła się w 2004 r., o czym sama mówi na autorskiej stronie internetowej. "Na zawodach ¼ mili organizowanych przez Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego, Maciej Polody zrobił pokaz driftu i od razu wiedziałam, że to jest to, co chce robić. Rok później kupiłam BMW E36 328, zablokowałam most i wystartowałam w pierwszej w Polsce imprezie z cyklu Drifting Cup 2005 zorganizowanej przez Wielkopolski Automobilklub, „GT” oraz Toyo Tires. W nocy przed zawodami Maciej Polody namówił mnie bym wzięła udział. No i wystartowałam – w butach na obcasie i na oponach, na których jeszcze musiałam wrócić do Warszawy" - tak wspomina początki, które doprowadziły ją na sam szczyt. Pilarczyk to dwukrotna "Queen of Europe" i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd motorsportu.

Karolina Pilarczyk rozgrzewa nie tylko silnik. Ta seksbomba nie wstydzi się pokazywać ciała!

43-latka jest pierwszą kobietą w Polsce, która zdobyła profesjonalną licencję. Nie zatrzymała się jednak na ojczyźnie i stała się gwiazdą również zagranicą. Dzięki zawodowym licencjom z całego świata może występować w niemal każdych zawodach. Posiada jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w Europie, a duża w tym zasługa jej samej. "CK" prężnie działa w mediach społecznościowych, prowadząc m.in. kanał na YouTube. Do tego aktywnie dba o Instagrama, na którym prezentuje nie tylko driftowe umiejętności.

Pilarczyk świetnie czuje się w swoim ciele i nie wstydzi się tego pokazywać. Na jej profilu można znaleźć wiele odważnych zdjęć, a sama mistrzyni driftu nie ukrywa, że lubi eksperymenty z wyglądem. W jednym z wywiadów przyznała się nawet do powiększenia piersi! Nic dziwnego, że wielu mężczyzn wpada na jej widok w obłęd. Z pewnością taka kobieta jest spełnieniem marzeń wielu z nich. W poniższej galerii zobaczysz gorące zdjęcia Karoliny Pilarczyk:

