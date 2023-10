Serce wstrzymuje bicie, gdy zobaczy się ten manewr Bartosza Zmarzlika. Podjął potężne ryzyko

Bartosz Zmarzlik to już teraz żyjąca legenda polskiego żużla. Jeden z najlepszych od lat zawodników na świecie jeździ w sposób niezwykle widowiskowy. Nic więc dziwnego, że jego talent ceniony jest w zasadzie na całym świecie. Zmarzlik świetnie spisuje się w meczach ligowych oraz w zawodach indywidualnych - z cyklu Grand Prix. Każdy wyjazd na okrążenie to jednak również ogromne ryzyko. Żużlowcy są profesjonalistami, ale nawet to do końca nie chroni ich przed poważnymi wypadkami. Tych Zmarzlikowi z reguły na szczęście udaje się unikać, choć niektóre z jego manewrów zahaczają o zbyt ryzykowne. Jedno z nagrań z Grand Prix w Toruniu obiegło ostatnio internet.

Wielki rywal Bartosza Zmarzlika ma obłędnie piękną żonę! Aż nogi się pod nami ugięły przez urodę żony Taia Woffindena

Wyjątkowy manewr Zmarzlika

Na wideo widać dlaczego Zmarzlik postrzegany jest obecnie jako najlepszy na świecie nie tylko pod względem wyników. Dla naszego rodaka nie ma sytuacji beznadziejnych i zawsze stara się wycisnąć z sytuacji na torze absolutne maksimum. Tym razem atakował z tyłu i podjął duże ryzyko, wjeżdżając między dwóch rywali i... wyprzedzając ich!

Szokujący skandal w reprezentacji przed meczem eliminacji. Wzięli seksbomby do hotelu, a potem się zbłaźnili! Wszystko się wydało

Kibice w ekstazie po wyścigu Zmarzlika

"Co za ruch w wykonaniu 4-krotnego mistrza świata" - napisano przy instagramowym wpisie. Szybko na materiał zareagowali również fani. "Dla mnie to najlepsze wyprzedzanie od lat" - napisał jeden z kibiców. "Woooowwww!" - dodał kolejny.