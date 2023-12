Andrzej Gołota był bliski rozwodu z żoną! Dokumenty rozwodowe trafiły nawet do urzędu, przeżywali wielki kryzys

Andrzej Gołota to jeden z najlepszych pięściarzy w historii Polski i co do tego nie ma wątpliwości, choć jak zostało wspomniane, nigdy nie zdobył pasa mistrzowskiego. W swojej karierze bił się z największymi zawodnikami wagi ciężkiej swoich czasów i przyciągał przed telewizory miliony ludzi, którzy wstawali w nocy specjalnie na walki „Andrew”. Jeszcze przed rozpoczęciem kariery zawodowej wziął on ślub z Mariolą Babicz, której związki z boksem nie kończą się tylko na mężu – jest ona licencjonowaną sędzią bokserską. Przez wszystkie lata kariery Mariola Gołota była wielkim wsparciem dla swojego męża, jednak nie zawsze układało się między nimi tak, jak powinno, a w pewnej chwili para nawet złożyła papiery rozwodowe!

Mariola Gołota ujawniła prawdę na temat rozwodu. Wyznała, dlaczego do niego nie doszło

Andrzej i Mariola Gołota więcej szczegółów o możliwym rozwodzie podali w obszernej rozmowie z „VIVĄ!” w 2010 roku. Żona Andrzeja Gołoty przyznała, że chcieli wziąć rozwód, a nawet, że odpowiednie dokumenty ku temu zostały już złożone! Ostatecznie jednak para wycofała je. – (...) od razu prostuję: nigdy się nie rozwiedliśmy. Owszem, kiedyś nawet złożyliśmy papiery rozwodowe, ale je wycofaliśmy (...) – zaznaczyła Mariola Gołota – Żadnego rozwodu na koncie! – podkreśliła wyraźnie w rozmowie z „VIVĄ!”.

Mariola Gołota wyznała, że poradzili sobie z problemami w związku dzięki wierze, która jest dla nich bardzo ważna. – Z pomocą Opatrzności udało się pokonać kryzysy (…). Oboje chcieliśmy mieć rodzinę aż do śmierci. Mamy ślub kościelny, gdybyśmy wzięli rozwód, żadne z nas nie byłoby szczęśliwe. Rozwód zmienia układ rodziny, cierpią dzieci. To nie leży w zgodzie z naszą wiarą. Jesteśmy katolikami, nie wyobrażamy sobie układania życia po rozwodzie – przyznała żona Andrzeja Gołota w rozmowie z Interią.

Andrzej i Mariola Gołotowie są małżeństwem od 1990 roku. Rok później na świat przyszła ich córka, Aleksandra, a w 1997 roku urodził się syn, Andrzej. Cała rodzina mieszka w Chicago, gdzie Mariola Gołota spełnia się zawodowo – prowadzi własną kancelarię prawną. W quizie poniżej możecie natomiast sprawdzić swoją wiedzę na temat Andrzeja Gołoty!

Andrzej Gołota: Żona zawsze mi coś znajdzie do roboty! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.