MKOl nie uznaje tej federacji i wyrzuca boks z igrzysk

Przypomnijmy, że IBA to kierowana przez rosyjskich szefów organizacja nieuznawana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, której MKOl odebrał prawo organizacji turniejów olimpijskich. Federację zawieszono w 2019 r. z powodu zastrzeżeń dotyczących jej finansów, sposobu zarządzania, etyki działania i skandali sędziowskich. Po niedokonaniu wymaganych przez olimpijskie władze reform, IBA została całkowicie pozbawiona swojej roli. Decyzja ta została podtrzymana w kwietniu 2024 r. przez Sąd Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w wyniku apelacji złożonej przez IBA.

"Ona nikogo nie słucha" - trener o początkach pracy z Julią Szeremetą

Ze względu na to, że światową federację bokserską zawieszono, przeprowadzeniem turniejów bokserskich na igrzyskach w Tokio w 2021 roku i w Paryżu w 2024 roku zajął się sam MKOl. Po ubiegłorocznym turnieju olimpijskim w stolicy Francji pojawiły się głosy, że ta dyscyplina może w ogóle zniknąć z programu igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. A ponieważ wówczas u władzy będzie wciąż właśnie zaprzysiężony prezydent Donald Trump (zresztą w przeszłości związany z promocją boksu zawodowego), IBA u niego szuka pomocy.

MKOl wysyła sygnały, że nie będzie się zajmować organizacją turnieju bokserskiego i chce przekazać to w ręce działaczy nowej międzynarodowej federacji. Wtedy można by uratować istnienie tej dyscypliny w programie igrzysk. Chociaż obecnie boks nie jest częścią planów na IO 2028 r., to jednak ostateczna decyzja w sprawie jego włączenia nie została jeszcze podjęta.

Organizacją, którą MKOl mógłby brać pod uwagę w kontekście przywrócenia boksu na igrzyska 2028, jest World Boxing, zrzeszający już 60 państw. Został też oficjalnie uznany przez Polskę. Jak pisze BBC, kierowana przez Rosję IBA, która chce odzyskać swój priorytetowy status, zwróciła się do Trumpa, który w poniedziałek po raz drugi objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, o pomoc w przywróceniu boksu do programu olimpijskiego.

Opublikowano list otwarty IBA do Trumpa, w którym czytamy m.in.:

Oni [MKOl] ogłosili w ciągu ostatnich 12 miesięcy, że boks nie będzie częścią programu olimpijskiego LA28; byłoby bardzo mile widziane, gdyby Pański zespół mógł przyjrzeć się tej sytuacji. Wyrażamy szczerą nadzieję, że boks będzie częścią igrzysk olimpijskich w Los Angeles 2028 i stanie się wspaniałym pokazem prawdziwej miłości do tego sportu ze strony narodu amerykańskiego i fanów na całym świecie.

IBA stwierdziła również, że z zadowoleniem przyjęła stanowisko Trumpa w sprawie „udziału nieuprawnionych sportowców” w boksie. Chodzi o sytuacje mające miejsce w Paryżu, gdy w stosunku do niektórych pięściarek wysuwano zastrzeżenia dotyczące ich płci.

Sprawa dotyczyła m.in. finałowej rywalki Julii Szeremety, Lin Yu-ting z Tajwanu. Zdobyła złoto we Francji, pomimo że IBA zdyskwalifikowała ją (oraz inną późniejszą mistrzynię olimpijską Imane Khelif) na MŚ 2023 roku, stwierdzając, że zawodniczki „nie spełniły kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w zawodach kobiet, określonych i określonych w przepisach IBA”.