Przemysław Saleta uderzył w Republikę w sprawie WOŚP. Mocno go zaatakowali! Ostra reakcja legendy sportu

Już 26 stycznia 2025 roku odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra Jurka Owsiaka gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku, Fundacja WOŚP może liczyć na wielkie wsparcie ze strony celebrytów, influencerów czy sportowców. W tym gronie znalazł się m.in. Przemysław Saleta, były kickbokser i pięściarz. - W ogóle nie mogę zrozumieć dlaczego temat jest trudny i dlaczego niektórych to boli. Nie potrafię tego pojąć – mówił ostatnio w rozmowie z Interią.

Saleta ostro odniósł się także do Telewizja Republika, która jego zdaniem dopuszcza się „nagonki” i „szczucia” pod adresem WOŚP.

- Jest to straszne. Straszne w takim sensie, że naprawdę zachęca głupich ludzi do robienia głupich rzeczy. Wszystko, a propos tej akcji, oddaje taki żart rysunkowy, który widziałem. Do pacjenta leżącego na łóżku podchodzi lekarz i mówi, że ma dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła jest taka, że operacja będzie przesunięta, bo nie ma sprzętu. Ale dobra jest taka, że telewizja Republika będzie miała nowe kamery i nagłośnienie – mówił.

Na reakcję krytyków Fundacji WOŚP nie musiał długo czekać. Saleta przyznał, że czekał go poważny hejt. Nie zamierza się nim jednak przejmować. Wbił szpilkę w swoich krytyków.

- Taka ciekawostka. Po ostatnim wywiadzie, udzielonym Interii na temat WOŚP, dostaję mnóstwo, niezbyt miłych, wiadomości. No problem. Ale te wszystkie wiadomości są z profili bez zdjęcia profilowego i bez żadnych treści prywatnych. Tylko prawicowa polityka i hejt. I tak się zastanawiam, dlaczego ci "patrioci" wstydzą się swoich poglądów?! I czy nie mają życia poza hejtem?! Smutne... - napisał na swoim Facebooku.

Największe rozczarowanie 2024 roku? Brak walki Saleta vs Raubo | Andrzej Kostyra

Finał WOŚP 2025. Kiedy?

