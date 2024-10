Don Kasjo mocno o rywalu na PRIME 10: Przyda mu się kubeł zimnej wody na mordę | Andrzej Kostyra

Artur Szpilka wypalił z grubej rury do Diablo Włodarczyka. Przejechał się po nim bez hamulców, tak ostro jeszcze nie było

Gala PRIME 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim zbliża się wielkimi krokami. W jednej z najważniejszych walk Kasjusz „Don Kasjo” Życiński zmierzy się z Kamilem „Taazym” Mataczyńskim, który wszedł przebojem do świata walk influencerów. Po efektownej wygranej z Robertem Pasutem, wygrał wielki turniej na PGE Narodowym w rzymskiej klatce, a na kolejnej gali pokonał finalistę poprzedniego turnieju.

- Uważam, że freak-fighty powinny iść w tę stronę. „Taazy” fajnie się zaprezentował na naszej gali, zainwestowaliśmy w niego. Wygrał potem turniej na PGE Narodowym, wygrał z finalistą poprzedniego turnieju. Teraz będzie fajna walka ze mną, gościem, który jest już długi czas na szczycie. Będzie okazja pokazać, jaką fajną dyscypliną jest boks – przyznał „Don Kasjo”.

Życiński nie ukrywał w rozmowie z Andrzejem Kostyrą, że czuje, że to on stworzył „Taazy’ego” w świecie freak-fightów, ale teraz sprowadzi go na ziemię.

- Stworzyłem go, ale teraz muszę wylać mu kubeł zimnej wody na mordę – uśmiechnął się Kasjusz Życiński podczas rozmowy, przyznając, że ten rywal zmotywował go zdecydowanie mocniej do treningów.

Kiedy gala PRIME 10?

Gala Prime Show MMA 10 odbędzie się już w tę sobotę, 26 października. Transmisja tylko w systemie PPV.